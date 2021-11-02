https://ru.sputnik.md/20211102/gensek-oon-ubiystvo-zhurnalist-beznakazannyi-46113240.html

Генсек ООН: 90% убийств журналистов остаются безнаказанными

Генсек ООН: 90% убийств журналистов остаются безнаказанными

Генсек ООН: 90% убийств журналистов остаются безнаказанными

2021-11-02T19:03+0200

2021-11-02T19:03+0200

2021-11-02T19:03+0200

общество

оон

журналист

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/01/46084919_0:163:3073:1891_1920x0_80_0_0_628885b148bcd514ba16d5de77df5af0.jpg

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. В 2020 году в мире были убиты 62 журналиста, в девяти из десяти случаев убийства остаются безнаказанными, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на мероприятии, посвященном Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, передает РИА Новости.По его данным, в последние годы выросло число сотрудников СМИ, убитых во время проведения расследования коррупции, контрабанды и других нарушений прав человека.Гутерреш напомнил также о серьезных проблемах, с которыми сталкиваются журналисты во всем мире, отметив угрозы похищений и пыток, задержаний и преследований."Сегодня, в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, мы призываем установить правосудие в отношении журналистов, убитых при исполнении долга", - подчеркнул генсек.Он призвал все страны-члены ООН расследовать преступления против журналистов и привлечь виновных к ответственности.

https://ru.sputnik.md/20210711/skonchalsya-zhurnalist-kotorogo-izbili-protivniki-lgtb-v-tbilisi-35448068.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

оон, журналист, убийство