https://ru.sputnik.md/20211102/gensek-oon-ubiystvo-zhurnalist-beznakazannyi-46113240.html
Генсек ООН: 90% убийств журналистов остаются безнаказанными
Генсек ООН: 90% убийств журналистов остаются безнаказанными
Генсек ООН: 90% убийств журналистов остаются безнаказанными
2021-11-02T19:03+0200
2021-11-02T19:03+0200
2021-11-02T19:03+0200
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убийство
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КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. В 2020 году в мире были убиты 62 журналиста, в девяти из десяти случаев убийства остаются безнаказанными, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на мероприятии, посвященном Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, передает РИА Новости.По его данным, в последние годы выросло число сотрудников СМИ, убитых во время проведения расследования коррупции, контрабанды и других нарушений прав человека.Гутерреш напомнил также о серьезных проблемах, с которыми сталкиваются журналисты во всем мире, отметив угрозы похищений и пыток, задержаний и преследований."Сегодня, в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, мы призываем установить правосудие в отношении журналистов, убитых при исполнении долга", - подчеркнул генсек.Он призвал все страны-члены ООН расследовать преступления против журналистов и привлечь виновных к ответственности.
https://ru.sputnik.md/20210711/skonchalsya-zhurnalist-kotorogo-izbili-protivniki-lgtb-v-tbilisi-35448068.html
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оон, журналист, убийство
Генсек ООН: 90% убийств журналистов остаются безнаказанными
Генеральный секретарь призвал все страны-члены ООН расследовать преступления против журналистов.
КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik.
В 2020 году в мире были убиты 62 журналиста, в девяти из десяти случаев убийства остаются безнаказанными, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на мероприятии, посвященном Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, передает РИА Новости
.
"В прошлом году, согласно данным ЮНЕСКО, 62 журналиста были убиты просто за то, что делали свою работу. Многие потеряли жизни в конфликтах. Почти 9 из 10 убийств остаются безнаказанными ", - сказал Гутерреш.
По его данным, в последние годы выросло число сотрудников СМИ, убитых во время проведения расследования коррупции, контрабанды и других нарушений прав человека.
Гутерреш напомнил также о серьезных проблемах, с которыми сталкиваются журналисты во всем мире, отметив угрозы похищений и пыток, задержаний и преследований.
"Сегодня, в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, мы призываем установить правосудие в отношении журналистов, убитых при исполнении долга", - подчеркнул генсек.
Он призвал все страны-члены ООН расследовать преступления против журналистов и привлечь виновных к ответственности.