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https://ru.sputnik.md/20211102/gensek-oon-ubiystvo-zhurnalist-beznakazannyi-46113240.html
Генсек ООН: 90% убийств журналистов остаются безнаказанными
Генсек ООН: 90% убийств журналистов остаются безнаказанными
Генсек ООН: 90% убийств журналистов остаются безнаказанными
2021-11-02T19:03+0200
2021-11-02T19:03+0200
общество
оон
журналист
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КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. В 2020 году в мире были убиты 62 журналиста, в девяти из десяти случаев убийства остаются безнаказанными, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на мероприятии, посвященном Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, передает РИА Новости.По его данным, в последние годы выросло число сотрудников СМИ, убитых во время проведения расследования коррупции, контрабанды и других нарушений прав человека.Гутерреш напомнил также о серьезных проблемах, с которыми сталкиваются журналисты во всем мире, отметив угрозы похищений и пыток, задержаний и преследований."Сегодня, в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, мы призываем установить правосудие в отношении журналистов, убитых при исполнении долга", - подчеркнул генсек.Он призвал все страны-члены ООН расследовать преступления против журналистов и привлечь виновных к ответственности.
https://ru.sputnik.md/20210711/skonchalsya-zhurnalist-kotorogo-izbili-protivniki-lgtb-v-tbilisi-35448068.html
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оон, журналист, убийство

Генсек ООН: 90% убийств журналистов остаются безнаказанными

19:03 02.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausВидеокамера на штативе
Видеокамера на штативе - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Генеральный секретарь призвал все страны-члены ООН расследовать преступления против журналистов.
КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. В 2020 году в мире были убиты 62 журналиста, в девяти из десяти случаев убийства остаются безнаказанными, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на мероприятии, посвященном Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, передает РИА Новости.
"В прошлом году, согласно данным ЮНЕСКО, 62 журналиста были убиты просто за то, что делали свою работу. Многие потеряли жизни в конфликтах. Почти 9 из 10 убийств остаются безнаказанными ", - сказал Гутерреш.
По его данным, в последние годы выросло число сотрудников СМИ, убитых во время проведения расследования коррупции, контрабанды и других нарушений прав человека.
Гутерреш напомнил также о серьезных проблемах, с которыми сталкиваются журналисты во всем мире, отметив угрозы похищений и пыток, задержаний и преследований.
"Сегодня, в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, мы призываем установить правосудие в отношении журналистов, убитых при исполнении долга", - подчеркнул генсек.
Он призвал все страны-члены ООН расследовать преступления против журналистов и привлечь виновных к ответственности.
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