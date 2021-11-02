https://ru.sputnik.md/20211102/gretsii-uzhestochayut-ogranicheniya-dlya-neprivitykh-ot-koronavirusa-46115906.html

В Греции ужесточают ограничения для непривитых от коронавируса

В Греции ужесточают ограничения для непривитых от коронавируса

Новые строгие меры для непривитых от коронавируса граждан Греции: доступ в банки, социальные и госучреждения будет ограничен.

2021-11-02T23:03+0200

2021-11-02T23:03+0200

2021-11-02T23:03+0200

коронавирус

в мире

греция

ужесточение

ограничительные меры

вакцинация

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КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Новые ограничения для не привитых от коронавируса граждан вводит правительство Греции: в в банки, государственные службы, парикмахерские без теста на отсутствие COVID-19 их теперь не пустят, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения Греции Таноса Плевриса на брифинге во вторник.По словам министра, эти меры были озвучены на заседании комитета экспертов из 33 ученых.Во вторник в Греции был установлен антирекорд по количеству инфицированных за сутки: 6700 человек."Наше главное оружие против коронавируса – это вакцина. Для вакцинированных в 30 раз меньше, чем для невакцинированных, риск тяжелого течения заболевания или госпитализации в реанимацию", - сказал Плеврис.Более 85% пациентов в отделениях интенсивной терапии являются невакцинированными, сообщил министр. Он также заявил, что через полгода после вакцинации необходимо ревакцинироваться третьей дозой."Кампания по вакцинации будет расширяться. Будут рассылаться смс-сообщения на мобильные телефоны с сообщением о необходимости вакцинироваться. Будет постоянное информирование со стороны СМИ", - сказал он."С учетом новых данных будут ограничения, которые коснутся тех граждан, которые сделали выбор не делать вакцину. И это потому, что угроза им намного больше, чем вакцинированным, и они нуждаются в мерах защиты. С субботы будут введены новые меры защиты общества, защиты невакцинированных, чтобы они не заболели и для них не было большего риска", - сказал Плеврис.Все невакцинированные сотрудники государственного и частного сектора должны делать два теста (ПЦР или экспресс) еженедельно за свой счет, чтобы попасть на работу. "Отрицательный экспресс-тест или ПЦР-тест необходим непривитым гражданам для входа в государственные службы, банки, развлекательные учреждения, торговые центры и другие предприятия, которые не являются первой необходимости, как парикмахерские и тому подобные", - сказал Плеврис.Исключены продуктовые магазины, аптеки, церкви.К тем, кто игнорирует эпидмеры, "снисхождения не будет", заявил министр. "Таким образом, будет наложен штраф в размере 5 тысяч евро, на 15 суток приостановлена работа предприятий, в которых были обнаружены нарушения", - сказал он.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным университета Хопкинса, в настоящее время в Греции лабораторно подтверждено 747 595 случаев заражения, 15 990 человек скончались от вызванных COVID-19 осложнений. Полностью привито в стране 6 379 804 человека, это 59,53% от численности населения.

https://ru.sputnik.md/20211101/uchenye-svyazi-vaktsinatsia-covid-19-onkologia-46077663.html

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в мире, греция, ужесточение, ограничительные меры, вакцинация