https://ru.sputnik.md/20211102/indzagi-o-stadione-sherifa-otlichnoe-sooruzhenie-s-prekrasnym-polem-46120996.html

Индзаги – о стадионе "Шерифа": отличное сооружение с прекрасным полем

Индзаги – о стадионе "Шерифа": отличное сооружение с прекрасным полем

Главный тренер миланского "Интера" признался, что впечатлен стадионом в Тирасполе.

2021-11-02T22:37+0200

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ТИРАСПОЛЬ, 2 ноя - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги высоко оценил стадион "Шериф".При этом наставник "змей" объяснил, почему вторник для "Интера" начался с предматчевой тренировки не на "Шерифе", а в Милане."Мы предпочли остаться на нашей базе в Аппиано, пообедать в Италии. После прилета мы приехали посмотреть стадион. Мы увидели отличное сооружение с прекрасным полем", - отметил Индзаги.Футболисты "Интера" заехали на главную арену спорткомплекса "Шериф" по дороге из аэропорта в отель. На стадионе игроки дали интервью официальным представителям УЕФА, а главный тренер провел пресс-конференцию онлайн."Первый матч был таким же решающим, как и тот, что будет завтра. Мы отнеслись к "Шерифу" с большим уважением, сыграли в отличный футбол и увидели потенциал этой команды, которая неслучайно обыграла "Реал" и "Шахтер". Мы знаем, что находимся на их поле, и мы должны будем сосредоточиться против соперника, который очень хорошо играет на контратаках. Мы должны уметь атаковать, всегда сохраняя баланс", - заявил Симоне Индзаги.Две недели назад на "Сан-Сиро" "Интер" обыграл "Шериф" со счетом 3:1. Ответный поединок состоится в Тирасполе 3 ноября. Начало матча в 22:00.

https://ru.sputnik.md/20211102/fanaty-vstretili-inter-v-moldove-46119011.html

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