https://ru.sputnik.md/20211102/krylov-vlasti-pas-narod-moldova-svoi-sily-46067393.html
Крылов: при власти PAS народ Молдовы должен рассчитывать только на свои силы
Крылов: при власти PAS народ Молдовы должен рассчитывать только на свои силы
Аналитик отметил желание большинства захватить такие сферы власти, которые законодательством страны не предусмотрены, и напомнил о показателе бедности в 28%.
2021-11-02T08:00+0200
2021-11-02T08:00+0200
2021-11-02T08:00+0200
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Крылов: при власти PAS народ Молдовы должен рассчитывать только на свои силы
Крылов: при власти PAS народ Молдовы должен рассчитывать только на свои силы
В либеральной модели социальной политики рынок является наиболее эффективным механизмом экономики. Либеральная идеология утверждает, что рыночная экономика способна эффективно удовлетворять все потребности человека, обеспечивая ему высокий уровень благосостояния, а достойный доход – это его личная проблема. Ведь главная функция государства – создавать стимулы, которые бы поощряли условия производительности.Социальное обеспечение в либеральной модели осуществляется по остаточному принципу - люди должны способны существовать и без него, поскольку правительство несет всеобщую, но ограниченную ответственность за социальное обеспечение своих граждан.Сегодня граждане Молдовы видят, как правящее большинство расширяет свое влияние даже на те сферы, где его, согласно законодательству страны, быть не должно. И речь здесь не только о Генеральной прокуратуре, как составной части юстиции, - ведь в Молдове власти разделены, и Генпрокуратура является частью судебной власти, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик, депутат первого созыва парламента Молдовы Валентин Крылов.Крылов отметил, что власть может получить всю полноту управления, но за этим стоит ответственность в конкретных делах, а пока граждане Молдовы видят лишь декларации, намерения и оценочные суждения. Единственное, о чем недавно заявила власть, – это компенсации малоимущим слоям населения в случае, когда для компенсаций создадут необходимые условия."На компенсации могут рассчитывать только те, кто находится в условиях абсолютной или крайней бедности, - таких в Молдове сегодня 28%, а на что рассчитывать остальным? Я думаю, что остальным стоит рассчитывать только на свои силы, потому что надеется на рациональную помощь действующего руководства Молдовы не приходится", - заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, молдова, народ, pas, народ молдовы
Крылов: при власти PAS народ Молдовы должен рассчитывать только на свои силы
Аналитик отметил желание правящего большинства захватить даже такие сферы власти, которые законодательством страны не предусмотрены, и напомнил о показателе молдавской бедности в 28%.
В либеральной модели социальной политики рынок является наиболее эффективным механизмом экономики. Либеральная идеология утверждает, что рыночная экономика способна эффективно удовлетворять все потребности человека, обеспечивая ему высокий уровень благосостояния, а достойный доход – это его личная проблема. Ведь главная функция государства – создавать стимулы, которые бы поощряли условия производительности.
Социальное обеспечение в либеральной модели осуществляется по остаточному принципу - люди должны способны существовать и без него, поскольку правительство несет всеобщую, но ограниченную ответственность за социальное обеспечение своих граждан.
Сегодня граждане Молдовы видят, как правящее большинство расширяет свое влияние даже на те сферы, где его, согласно законодательству страны, быть не должно. И речь здесь не только о Генеральной прокуратуре, как составной части юстиции, - ведь в Молдове власти разделены, и Генпрокуратура является частью судебной власти, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова
политический аналитик, депутат первого созыва парламента Молдовы Валентин Крылов.
"Ежедневно мы видим попытки действующей власти усилить влияние на все сферы жизнедеятельности молдавского общества. Каждый день мы видим новости о том, что власть хочет управлять тем или иным направлением", - считает эксперт.
Крылов отметил, что власть может получить всю полноту управления, но за этим стоит ответственность в конкретных делах, а пока граждане Молдовы видят лишь декларации, намерения и оценочные суждения. Единственное, о чем недавно заявила власть, – это компенсации малоимущим слоям населения в случае, когда для компенсаций создадут необходимые условия.
"На компенсации могут рассчитывать только те, кто находится в условиях абсолютной или крайней бедности, - таких в Молдове сегодня 28%, а на что рассчитывать остальным? Я думаю, что остальным стоит рассчитывать только на свои силы, потому что надеется на рациональную помощь действующего руководства Молдовы не приходится", - заключил собеседник.