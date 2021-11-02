https://ru.sputnik.md/20211102/krylov-vlasti-pas-narod-moldova-svoi-sily-46067393.html

Крылов: при власти PAS народ Молдовы должен рассчитывать только на свои силы

Крылов: при власти PAS народ Молдовы должен рассчитывать только на свои силы

Аналитик отметил желание большинства захватить такие сферы власти, которые законодательством страны не предусмотрены, и напомнил о показателе бедности в 28%.

2021-11-02T08:00+0200

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Крылов: при власти PAS народ Молдовы должен рассчитывать только на свои силы Крылов: при власти PAS народ Молдовы должен рассчитывать только на свои силы

В либеральной модели социальной политики рынок является наиболее эффективным механизмом экономики. Либеральная идеология утверждает, что рыночная экономика способна эффективно удовлетворять все потребности человека, обеспечивая ему высокий уровень благосостояния, а достойный доход – это его личная проблема. Ведь главная функция государства – создавать стимулы, которые бы поощряли условия производительности.Социальное обеспечение в либеральной модели осуществляется по остаточному принципу - люди должны способны существовать и без него, поскольку правительство несет всеобщую, но ограниченную ответственность за социальное обеспечение своих граждан.Сегодня граждане Молдовы видят, как правящее большинство расширяет свое влияние даже на те сферы, где его, согласно законодательству страны, быть не должно. И речь здесь не только о Генеральной прокуратуре, как составной части юстиции, - ведь в Молдове власти разделены, и Генпрокуратура является частью судебной власти, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик, депутат первого созыва парламента Молдовы Валентин Крылов.Крылов отметил, что власть может получить всю полноту управления, но за этим стоит ответственность в конкретных делах, а пока граждане Молдовы видят лишь декларации, намерения и оценочные суждения. Единственное, о чем недавно заявила власть, – это компенсации малоимущим слоям населения в случае, когда для компенсаций создадут необходимые условия."На компенсации могут рассчитывать только те, кто находится в условиях абсолютной или крайней бедности, - таких в Молдове сегодня 28%, а на что рассчитывать остальным? Я думаю, что остальным стоит рассчитывать только на свои силы, потому что надеется на рациональную помощь действующего руководства Молдовы не приходится", - заключил собеседник.

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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