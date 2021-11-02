https://ru.sputnik.md/20211102/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-46115074.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав опубликовал статистику по эпидемической обстановке в Молдове

2021-11-02T18:28+0200

2021-11-02T18:28+0200

2021-11-02T18:28+0200

коронавирус

минздрав

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статистика

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молдова

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КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1074 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.Отмечено 10 случаев импорта инфекции: по три — из Италии и Украины, два — из России, по одному – из Дании и Румынии.Общее число случаев заражения в стране достигло 340 188.У работников системы здравоохранения выявлено 29 случаев заражения: семь – у врачей, 11 – у медсестер, 11– у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 7835 тестов.В больницы госпитализировано 2866 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 335 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 24).В то же время за сутки выздоровело 1283 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 318 527.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 42 человека. Общее число скончавшихся на данный момент – 7870.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

https://ru.sputnik.md/20211101/v-kishineve-otkryty-esche-200-koek-dlya-kovid-patsientov-46089502.html

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2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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минздрав, эпидемия, статистика, в молдове, молдова