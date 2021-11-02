https://ru.sputnik.md/20211102/moldavskaya-yustitsiya-46081790.html

Слепая молдавская юстиция: почему граждане недовольны решениями судей

Слепая молдавская юстиция: почему граждане недовольны решениями судей

Свое мнение о том ,как реформировать молдавскую юстицию и сделать ее неподкупной высказал эксперт в области права

2021-11-02T08:30+0200

2021-11-02T08:30+0200

2021-11-02T09:02+0200

радио

молдова

юстиция

реформа

коррупция

павел мидриган

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Реформа юстиции в Молдове уже стала притчей во языцех. Пока политики спорят о том, как избавиться от коррупции, положение дел с молдавской Фемидой не меняется, а государство продолжает проигрывать иски в Европейском суде по правам человека и выплачивать огромные компенсации гражданам, которые, не найдя правды на родине, вынуждены были ее искать в высокой международной инстанции.Скандал с задержанием генерального прокурора Александра Стояногло показал и вовсе неприглядную сторону молдавской системы правосудия и в очередной раз обратил внимание на прямое политическое давление на судебную власть, которая, согласно конституции, является в стране независимой.Как реформировать молдавскую юстицию и сделать ее неподкупной – об этом в интервью с экспертом в области права, адвокатом, заведующим кафедрой Университета имени Константина Стере – Павлом Мидриганом в эфире программы "Утро на Sputnik`е".

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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молдова, юстиция, реформа, коррупция, павел мидриган, видео