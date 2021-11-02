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Слепая молдавская юстиция: почему граждане недовольны решениями судей
Слепая молдавская юстиция: почему граждане недовольны решениями судей
Свое мнение о том ,как реформировать молдавскую юстицию и сделать ее неподкупной высказал эксперт в области права
2021-11-02T08:30+0200
2021-11-02T09:02+0200
радио
молдова
юстиция
реформа
коррупция
павел мидриган
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Реформа юстиции в Молдове уже стала притчей во языцех. Пока политики спорят о том, как избавиться от коррупции, положение дел с молдавской Фемидой не меняется, а государство продолжает проигрывать иски в Европейском суде по правам человека и выплачивать огромные компенсации гражданам, которые, не найдя правды на родине, вынуждены были ее искать в высокой международной инстанции.Скандал с задержанием генерального прокурора Александра Стояногло показал и вовсе неприглядную сторону молдавской системы правосудия и в очередной раз обратил внимание на прямое политическое давление на судебную власть, которая, согласно конституции, является в стране независимой.Как реформировать молдавскую юстицию и сделать ее неподкупной – об этом в интервью с экспертом в области права, адвокатом, заведующим кафедрой Университета имени Константина Стере – Павлом Мидриганом в эфире программы "Утро на Sputnik`е".
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молдова, юстиция, реформа, коррупция, павел мидриган, видео

Слепая молдавская юстиция: почему граждане недовольны решениями судей

08:30 02.11.2021 (обновлено: 09:02 02.11.2021)
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Молдова продолжает проигрывать дела в ЕСПЧ и выплачивает огромные суммы в качестве компенсаций за решения суда своим гражданам. Можно ли исправить ситуацию – эксперт даст ответ.
Реформа юстиции в Молдове уже стала притчей во языцех. Пока политики спорят о том, как избавиться от коррупции, положение дел с молдавской Фемидой не меняется, а государство продолжает проигрывать иски в Европейском суде по правам человека и выплачивать огромные компенсации гражданам, которые, не найдя правды на родине, вынуждены были ее искать в высокой международной инстанции.
Скандал с задержанием генерального прокурора Александра Стояногло показал и вовсе неприглядную сторону молдавской системы правосудия и в очередной раз обратил внимание на прямое политическое давление на судебную власть, которая, согласно конституции, является в стране независимой.
Как реформировать молдавскую юстицию и сделать ее неподкупной – об этом в интервью с экспертом в области права, адвокатом, заведующим кафедрой Университета имени Константина Стере – Павлом Мидриганом в эфире программы "Утро на Sputnik`е".
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