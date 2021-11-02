https://ru.sputnik.md/20211102/moldavskaya-yustitsiya-46081790.html
Слепая молдавская юстиция: почему граждане недовольны решениями судей
Слепая молдавская юстиция: почему граждане недовольны решениями судей
Свое мнение о том ,как реформировать молдавскую юстицию и сделать ее неподкупной высказал эксперт в области права
2021-11-02T08:30+0200
2021-11-02T08:30+0200
2021-11-02T09:02+0200
радио
молдова
юстиция
реформа
коррупция
павел мидриган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/02/46094801_0:27:2731:1563_1920x0_80_0_0_25167f6b62df82dd955459ca5560521e.jpg
Реформа юстиции в Молдове уже стала притчей во языцех. Пока политики спорят о том, как избавиться от коррупции, положение дел с молдавской Фемидой не меняется, а государство продолжает проигрывать иски в Европейском суде по правам человека и выплачивать огромные компенсации гражданам, которые, не найдя правды на родине, вынуждены были ее искать в высокой международной инстанции.Скандал с задержанием генерального прокурора Александра Стояногло показал и вовсе неприглядную сторону молдавской системы правосудия и в очередной раз обратил внимание на прямое политическое давление на судебную власть, которая, согласно конституции, является в стране независимой.Как реформировать молдавскую юстицию и сделать ее неподкупной – об этом в интервью с экспертом в области права, адвокатом, заведующим кафедрой Университета имени Константина Стере – Павлом Мидриганом в эфире программы "Утро на Sputnik`е".
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/02/46094801_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a06eed18d66cbd0063af1811d7ccb221.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
молдова, юстиция, реформа, коррупция, павел мидриган, видео
Слепая молдавская юстиция: почему граждане недовольны решениями судей
08:30 02.11.2021 (обновлено: 09:02 02.11.2021)
Молдова продолжает проигрывать дела в ЕСПЧ и выплачивает огромные суммы в качестве компенсаций за решения суда своим гражданам. Можно ли исправить ситуацию – эксперт даст ответ.
Реформа юстиции в Молдове уже стала притчей во языцех. Пока политики спорят о том, как избавиться от коррупции, положение дел с молдавской Фемидой не меняется, а государство продолжает проигрывать иски в Европейском суде по правам человека и выплачивать огромные компенсации гражданам, которые, не найдя правды на родине, вынуждены были ее искать в высокой международной инстанции.
Скандал с задержанием генерального прокурора Александра Стояногло показал и вовсе неприглядную сторону молдавской системы правосудия и в очередной раз обратил внимание на прямое политическое давление на судебную власть, которая, согласно конституции, является в стране независимой.
Как реформировать молдавскую юстицию и сделать ее неподкупной – об этом в интервью с экспертом в области права, адвокатом, заведующим кафедрой Университета имени Константина Стере – Павлом Мидриганом в эфире программы "Утро на Sputnik`е".