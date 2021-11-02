Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211102/moldova-gazozapravochnye-stantsii-46101577.html
В Молдове возобновили работу три газозаправочные станции
В Молдове возобновили работу три газозаправочные станции
Компания Transautogaz ранее была вынуждена приостановить работу АЗС на время Чрезвычайного положения.
2021-11-02T12:02+0200
2021-11-02T12:06+0200
азс
газ
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/12/45659745_110:0:3671:2003_1920x0_80_0_0_e7e98a9ac2b9d41d8144badba7085096.jpg
КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Компания Transautogaz возобновила работу трех газозаправочных станций, находящихся на севере страны. Об этом компания сообщила в своем Facebook.В середине октября компания Transautogaz сообщила, что вынуждена временно приостановить работу трех газозаправочных станций.К работе возвращаются заправки в муниципии Бельцы, селе Царьград Дрокиевского района и в селе Селиште Оргеевского района. До конца рабочего дня второго ноября также планируется восстановление работы двух АЗС на юге Молдовы."Коллектив компании Transautogaz продолжит предпринимать все усилия, чтобы круглосуточно обеспечивать топливом максимальное количество автомобилистов", – говорится в сообщении компании.Напомним, Transautogaz приняла решение о приостановке работы трех АЗС в свете решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдовы о введении "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.
https://ru.sputnik.md/20211014/pervye-lastochki-krizisa-priostanovili-rabotu-tri-gazovye-zapravki-v-moldove-45511879.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/12/45659745_555:0:3226:2003_1920x0_80_0_0_70ce10f0eb1e5ca287f42187ab997a7a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
азс, газ, в молдове, молдова

В Молдове возобновили работу три газозаправочные станции

12:02 02.11.2021 (обновлено: 12:06 02.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausМашина на заправке
Машина на заправке - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Компания Transautogaz приостанавливала работу АЗС на время Чрезвычайного положения.
КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Компания Transautogaz возобновила работу трех газозаправочных станций, находящихся на севере страны. Об этом компания сообщила в своем Facebook.
В середине октября компания Transautogaz сообщила, что вынуждена временно приостановить работу трех газозаправочных станций.
К работе возвращаются заправки в муниципии Бельцы, селе Царьград Дрокиевского района и в селе Селиште Оргеевского района. До конца рабочего дня второго ноября также планируется восстановление работы двух АЗС на юге Молдовы.
"Коллектив компании Transautogaz продолжит предпринимать все усилия, чтобы круглосуточно обеспечивать топливом максимальное количество автомобилистов", – говорится в сообщении компании.
Напомним, Transautogaz приняла решение о приостановке работы трех АЗС в свете решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдовы о введении "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.
Заправочная станция - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
Общество
Первые ласточки кризиса: приостановили работу три газовые заправки в Молдове
14 октября, 15:50
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:09Взрывы в Кабуле: более десяти погибших, десятки раненых
12:40Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение об отстранении Стояногло
12:13Дизтопливо продолжает дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены
12:02В Молдове возобновили работу три газозаправочные станции
11:34Прокуроры задержали подозреваемых в причастности к контрабанде сигарет
11:02Институт Пушкина назвал главное русскоязычное слово года
10:33Россия впервые представит истребитель Chekmate на зарубежной выставке
10:04КС Молдовы запросил мнение Венецианской комиссии о Стамбульской конвенции
09:37Где в Кишиневе 2 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Михэеш: какой "козырь" предъявила Молдова в переговорах с "Газпромом"
08:52Мир за сутки: туман в Москве, скука на саммите по климату и ситуация с COVID
08:30Слепая молдавская юстиция: почему граждане недовольны решениями судей
08:00Крылов: при власти PAS народ Молдовы должен рассчитывать только на свои силы
07:30Объявлен расширенный состав сборной Молдовы на матчи отбора на ЧМ-2022
07:00Самый точный прогноз погоды: ноябрь радует теплом
00:01Погодные рекорды Молдовы 2 ноября
ВчераООН одобрила резолюцию России с призывом прекратить гонку вооружений в космосе
ВчераИсторическое состояние: богатство Маска побило мировой рекорд
ВчераУченые рассказали о связи вакцинации от COVID-19 и онкологии
ВчераСпыну: независимый аудит долгов за газ закажет правительство