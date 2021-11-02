https://ru.sputnik.md/20211102/moldova-gazozapravochnye-stantsii-46101577.html

В Молдове возобновили работу три газозаправочные станции

В Молдове возобновили работу три газозаправочные станции

Компания Transautogaz ранее была вынуждена приостановить работу АЗС на время Чрезвычайного положения.

2021-11-02T12:02+0200

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КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Компания Transautogaz возобновила работу трех газозаправочных станций, находящихся на севере страны. Об этом компания сообщила в своем Facebook.В середине октября компания Transautogaz сообщила, что вынуждена временно приостановить работу трех газозаправочных станций.К работе возвращаются заправки в муниципии Бельцы, селе Царьград Дрокиевского района и в селе Селиште Оргеевского района. До конца рабочего дня второго ноября также планируется восстановление работы двух АЗС на юге Молдовы."Коллектив компании Transautogaz продолжит предпринимать все усилия, чтобы круглосуточно обеспечивать топливом максимальное количество автомобилистов", – говорится в сообщении компании.Напомним, Transautogaz приняла решение о приостановке работы трех АЗС в свете решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдовы о введении "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.

https://ru.sputnik.md/20211014/pervye-lastochki-krizisa-priostanovili-rabotu-tri-gazovye-zapravki-v-moldove-45511879.html

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