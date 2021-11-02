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Михэеш: какой "козырь" предъявила Молдова в переговорах с "Газпромом"

Михэеш: какой "козырь" предъявила Молдова в переговорах с "Газпромом"

Аналитик рассказал об участии Молдовы в СНГ, которое было обыграно во время газовых переговоров в Москве.

2021-11-02T09:00+0200

2021-11-02T09:00+0200

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Михэеш: какой "козырь" предъявила Молдова в переговорах с "Газпромом" Михэеш: какой "козырь" предъявила Молдова в переговорах с "Газпромом"

Молдова находится в своеобразной ситуации: сегодня у руля проевропейская власть, и в то же время страна является действительным членом Содружества Независимых Государств (СНГ), которое многие эксперты недооценивают, поскольку в рамках экономической комиссии там обсуждают и газовые вопросы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Роман Михэеш.Проевропейская ориентация президента Молдовы Майи Санду не помешала молдавской власти продлить газовый контракт с "Газпромом" на пять лет. Более того, до 1 мая 2022 года Россия и Молдова подпишут соглашение о погашении долга за уже поставленный газ компании "Молдовагаз". Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Он отметил, что уже в ноябре состоится заседание межправительственной молдавско-российской комиссии для решения вопросов энергетики.Михэеш также напомнил, что в отличии от Молдовы, Украина отказалась от многих соглашений в рамках СНГ, поэтому сегодня наша страна располагает политической и экономической площадкой для разговора с Москвой, и пока президент Майя Санду от нее не отказывается.

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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