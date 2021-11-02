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Михэеш: какой "козырь" предъявила Молдова в переговорах с "Газпромом"
Михэеш: какой "козырь" предъявила Молдова в переговорах с "Газпромом"
Аналитик рассказал об участии Молдовы в СНГ, которое было обыграно во время газовых переговоров в Москве.
2021-11-02T09:00+0200
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Михэеш: какой "козырь" предъявила Молдова в переговорах с "Газпромом"
Михэеш: какой "козырь" предъявила Молдова в переговорах с "Газпромом"
Молдова находится в своеобразной ситуации: сегодня у руля проевропейская власть, и в то же время страна является действительным членом Содружества Независимых Государств (СНГ), которое многие эксперты недооценивают, поскольку в рамках экономической комиссии там обсуждают и газовые вопросы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Роман Михэеш.Проевропейская ориентация президента Молдовы Майи Санду не помешала молдавской власти продлить газовый контракт с "Газпромом" на пять лет. Более того, до 1 мая 2022 года Россия и Молдова подпишут соглашение о погашении долга за уже поставленный газ компании "Молдовагаз". Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Он отметил, что уже в ноябре состоится заседание межправительственной молдавско-российской комиссии для решения вопросов энергетики.Михэеш также напомнил, что в отличии от Молдовы, Украина отказалась от многих соглашений в рамках СНГ, поэтому сегодня наша страна располагает политической и экономической площадкой для разговора с Москвой, и пока президент Майя Санду от нее не отказывается.
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Михэеш: какой "козырь" предъявила Молдова в переговорах с "Газпромом"

09:00 02.11.2021
Радио
Михэеш: какой "козырь" предъявила Молдова в переговорах с "Газпромом"
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Аналитик рассказал, как участие Молдовы в СНГ повлияло на заключение контракта с "Газпромом".
Молдова находится в своеобразной ситуации: сегодня у руля проевропейская власть, и в то же время страна является действительным членом Содружества Независимых Государств (СНГ), которое многие эксперты недооценивают, поскольку в рамках экономической комиссии там обсуждают и газовые вопросы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Роман Михэеш.
Проевропейская ориентация президента Молдовы Майи Санду не помешала молдавской власти продлить газовый контракт с "Газпромом" на пять лет. Более того, до 1 мая 2022 года Россия и Молдова подпишут соглашение о погашении долга за уже поставленный газ компании "Молдовагаз". Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Он отметил, что уже в ноябре состоится заседание межправительственной молдавско-российской комиссии для решения вопросов энергетики.

"Хотя об этом никто не говорил, но компания "Газпром" не может отказать государству-участнику СНГ в долгосрочном контракте. Это обыгрывалось на переговорах. Только в исключительных ситуациях "Газпром" может отказать в долгосрочном контракте на поставку газа, а в стандартных ситуациях "Газпром" обязан заключить договор со страной-членом СНГ, это и сыграло на пользу Молдове", – считает эксперт.

Михэеш также напомнил, что в отличии от Молдовы, Украина отказалась от многих соглашений в рамках СНГ, поэтому сегодня наша страна располагает политической и экономической площадкой для разговора с Москвой, и пока президент Майя Санду от нее не отказывается.
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