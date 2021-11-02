https://ru.sputnik.md/20211102/moldovagaz--gazpromom-sentyabr-46106308.html

"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за сентябрь

"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за сентябрь

Молдавская компания заплатила российскому концерну за газ, поставленный в Молдову с сентябре.

2021-11-02T14:48+0200

2021-11-02T14:48+0200

2021-11-02T14:48+0200

долг

газпром

молдовагаз

общество

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КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. АО "Молдовагаз" полностью рассчиталось с ПАО "Газпром" за поставленный в сентябре газ. Об этом Sputnik Молдова сообщили в пресс-службе компании.Отметим, согласно решению Чрезвычайной комиссии, "Молдовагаз" также обязан оплатить госпредприятию "Энергоком" газ, закупленный из альтернативных источников в октябре, - до 20 ноября, а также газ, купленный в ноябре, - до 20 декабря 2021 года.Газовый кризис в МолдовеМолдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211101/zaplatili-za-gaz-energopaketom--kak-v-kishineve-vstretili-soglashenie-vlastey-s-gazpromom-46088979.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

долг, газпром, молдовагаз