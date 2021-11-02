https://ru.sputnik.md/20211102/na-provedenie-audita-v-moldovagaze-est-okolo-pyati-mesyatsev--spynu-46119650.html

На проведение аудита в "Молдовагазе" есть около пяти месяцев — Спыну

На проведение аудита в "Молдовагазе" есть около пяти месяцев — Спыну

Вице-премьер рассказал, как будет организовано проведение проверки на "Молдовагазе"

2021-11-02T21:15+0200

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экономика

молдовагаз

аудит

тендер

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КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Для реализации аудиторской проверки на предприятии "Молдовагаз" у правительства Молдовы есть не больше пяти месяцев.Об этом во вторник заявил в эфире общественного телеканала вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну."Есть приблизительно четыре-пять месяцев для реализации этого аудита, необходимо, чтобы он состоялся как можно быстрее", — сказал вице-премьер.Проведение аудиторской проверки в АО "Молдовагаз" стало частью соглашений, достигнутых на переговорах представителей правительства Молдовы, "Газпрома" и "Молдовагаза", о долговременном контракте на поставку газа в страну. Проведение аудита призвано зафиксировать сумму долга Молдовы перед "Газпромом" за топливо, поставленное в страну в прошлые годы.Между правительством Молдовы и "Газпромом" существуют разночтения относительно суммы долга, которая накопилась за уже потребленный страной газ.По словам вице-премьера, после определения сроков проверки Министерство инфраструктуры и регионального развития вместе с Агентством публичной собственности организуют международный тендер по отбору аудиторской компании.Газовый кризис в МолдовеМолдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211102/situatsiya-normalizuetsya-gaz-ukraine-budet-vozvraschen--spynu-46116417.html

https://ru.sputnik.md/20211102/ekspert-tarif-gaz-moldova-nizkii-evropa-46112869.html

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молдовагаз, аудит, тендер