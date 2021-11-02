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Дизтопливо продолжает дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Дизтопливо продолжает дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Опубликованы новые максимальные цены на топливо, действительные на 3 ноября
2021-11-02T12:13+0200
2021-11-02T12:21+0200
топливо
цена
нарэ
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КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо, действительные с 3 ноября.Так, цена на 95-й бензин поднимется на два бана и достигнет 21,87 лея.Цена на дизтопливо упадет на два бана и составит 18,71 лея за литр.Как ранее уточнили в НАРЭ, рост цен вызван тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты."В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении агентства.В то же время в НАРЭ отметили недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.
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топливо, цена, нарэ, молдова

Дизтопливо продолжает дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены

12:13 02.11.2021 (обновлено: 12:21 02.11.2021)
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на среду.
КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо, действительные с 3 ноября.
Так, цена на 95-й бензин поднимется на два бана и достигнет 21,87 лея.
Цена на дизтопливо упадет на два бана и составит 18,71 лея за литр.
Как ранее уточнили в НАРЭ, рост цен вызван тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты.
"В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении агентства.
В то же время в НАРЭ отметили недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.
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