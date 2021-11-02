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Дизтопливо продолжает дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены

Дизтопливо продолжает дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены

Опубликованы новые максимальные цены на топливо, действительные на 3 ноября

2021-11-02T12:13+0200

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топливо

цена

нарэ

молдова

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КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо, действительные с 3 ноября.Так, цена на 95-й бензин поднимется на два бана и достигнет 21,87 лея.Цена на дизтопливо упадет на два бана и составит 18,71 лея за литр.Как ранее уточнили в НАРЭ, рост цен вызван тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты."В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении агентства.В то же время в НАРЭ отметили недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.

https://ru.sputnik.md/20210806/kishinev-molniya-udarila-azs-zapravka-pozhar-43652463.html

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топливо, цена, нарэ, молдова