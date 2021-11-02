https://ru.sputnik.md/20211102/obyavlen-rasshirennyy-sostav-sbornoy-moldovy-na-matchi-otbora-na-chm-2022-46090153.html

Объявлен расширенный состав сборной Молдовы на матчи отбора на ЧМ-2022

Объявлен расширенный состав сборной Молдовы на матчи отбора на ЧМ-2022

Всего 21 игрок будет готовится к предстоящим играм отбора на мундиаль.

2021-11-02T07:30+0200

2021-11-02T07:30+0200

2021-11-02T07:30+0200

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КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Главный тренер сборной Молдовы Роберто Бордин объявил расширенный состав футболистов, которые будут готовиться к ноябрьским матчам в рамках отбора к ЧМ-2022. Молдове предстоит сыграть против Шотландии (12 ноября, Кишинев) и Австрии (15 ноября, Клагенфурт).ВратариСтанислав Намашко ("Кешля", Азербайджан), Дмитрий Челядник ("Шериф"), Кристиан Аврам (ФК "Бузэу", Румыния).Защитники: Олег Рябчук ("Олимпиакос", Греция), Вячеслав Посмак ("Тузласпор", Турция), Юрий Йову ("Кальяри", Италия), Денис Марандич ("Целе", Словения), Вадим Болохан ("Милсами"), Ион Жардан, Артем Розгонюк, Иоан-Кэлин Ревенко (все - "Петрокуб").Полузащитники: Артур Ионица ("Беневенто", Италия), Вадим Рацэ ("Волунтарь", Румыния), Кристиан Дрос ("Славия Мозырь", Белоруссия), Раду Гынсарь ("Ксанти", Греция), Евгений Кочук ("Зимбру"), Виктор Богачук, Корнел Котогой (оба - "Петрокуб").Нападающие: Ион Николаеску ("ДАК-1904", Словакия), Артем Пунтус ("Кукеси", Албания), Дан Спэтару ("Арарат-Армения", Армения), Ники Клещенко ("Сьон", Швейцария), Мариус Йосипой ("Петрокуб"), Максим Кожокару ("Шериф", Тирасполь).

https://ru.sputnik.md/20211021/gavrilitsa-sherif-schet-bank-45755916.html

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