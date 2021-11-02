https://ru.sputnik.md/20211102/obyavlen-rasshirennyy-sostav-sbornoy-moldovy-na-matchi-otbora-na-chm-2022-46090153.html
Объявлен расширенный состав сборной Молдовы на матчи отбора на ЧМ-2022
Объявлен расширенный состав сборной Молдовы на матчи отбора на ЧМ-2022
Всего 21 игрок будет готовится к предстоящим играм отбора на мундиаль.
2021-11-02T07:30+0200
2021-11-02T07:30+0200
2021-11-02T07:30+0200
спорт
в молдове
чм
сборная молдовы
состав
футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32809438_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_fa7c88b3ca93886ca2ed51f56fd84216.jpg
КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Главный тренер сборной Молдовы Роберто Бордин объявил расширенный состав футболистов, которые будут готовиться к ноябрьским матчам в рамках отбора к ЧМ-2022. Молдове предстоит сыграть против Шотландии (12 ноября, Кишинев) и Австрии (15 ноября, Клагенфурт).ВратариСтанислав Намашко ("Кешля", Азербайджан), Дмитрий Челядник ("Шериф"), Кристиан Аврам (ФК "Бузэу", Румыния).Защитники: Олег Рябчук ("Олимпиакос", Греция), Вячеслав Посмак ("Тузласпор", Турция), Юрий Йову ("Кальяри", Италия), Денис Марандич ("Целе", Словения), Вадим Болохан ("Милсами"), Ион Жардан, Артем Розгонюк, Иоан-Кэлин Ревенко (все - "Петрокуб").Полузащитники: Артур Ионица ("Беневенто", Италия), Вадим Рацэ ("Волунтарь", Румыния), Кристиан Дрос ("Славия Мозырь", Белоруссия), Раду Гынсарь ("Ксанти", Греция), Евгений Кочук ("Зимбру"), Виктор Богачук, Корнел Котогой (оба - "Петрокуб").Нападающие: Ион Николаеску ("ДАК-1904", Словакия), Артем Пунтус ("Кукеси", Албания), Дан Спэтару ("Арарат-Армения", Армения), Ники Клещенко ("Сьон", Швейцария), Мариус Йосипой ("Петрокуб"), Максим Кожокару ("Шериф", Тирасполь).
https://ru.sputnik.md/20211021/gavrilitsa-sherif-schet-bank-45755916.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32809438_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_8674e5373749f259b874333c9b2a6549.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, чм, сборная молдовы, состав, футбол
Объявлен расширенный состав сборной Молдовы на матчи отбора на ЧМ-2022
Всего 21 игрок будет готовиться к предстоящим играм отбора на мундиаль.
КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Главный тренер сборной Молдовы Роберто Бордин объявил расширенный состав футболистов, которые будут готовиться к ноябрьским матчам в рамках отбора к ЧМ-2022.
Молдове предстоит сыграть против Шотландии (12 ноября, Кишинев) и Австрии (15 ноября, Клагенфурт).
Вратари
Станислав Намашко ("Кешля", Азербайджан), Дмитрий Челядник ("Шериф"), Кристиан Аврам (ФК "Бузэу", Румыния).
Защитники:
Олег Рябчук ("Олимпиакос", Греция), Вячеслав Посмак ("Тузласпор", Турция), Юрий Йову ("Кальяри", Италия), Денис Марандич ("Целе", Словения), Вадим Болохан ("Милсами"), Ион Жардан, Артем Розгонюк, Иоан-Кэлин Ревенко (все - "Петрокуб").
Полузащитники:
Артур Ионица ("Беневенто", Италия), Вадим Рацэ ("Волунтарь", Румыния), Кристиан Дрос ("Славия Мозырь", Белоруссия), Раду Гынсарь ("Ксанти", Греция), Евгений Кочук ("Зимбру"), Виктор Богачук, Корнел Котогой (оба - "Петрокуб").
Нападающие:
Ион Николаеску ("ДАК-1904", Словакия), Артем Пунтус ("Кукеси", Албания), Дан Спэтару ("Арарат-Армения", Армения), Ники Клещенко ("Сьон", Швейцария), Мариус Йосипой ("Петрокуб"), Максим Кожокару ("Шериф", Тирасполь).