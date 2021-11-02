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Объявлен расширенный состав сборной Молдовы на матчи отбора на ЧМ-2022
Объявлен расширенный состав сборной Молдовы на матчи отбора на ЧМ-2022
Всего 21 игрок будет готовится к предстоящим играм отбора на мундиаль.
2021-11-02T07:30+0200
2021-11-02T07:30+0200
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КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Главный тренер сборной Молдовы Роберто Бордин объявил расширенный состав футболистов, которые будут готовиться к ноябрьским матчам в рамках отбора к ЧМ-2022. Молдове предстоит сыграть против Шотландии (12 ноября, Кишинев) и Австрии (15 ноября, Клагенфурт).ВратариСтанислав Намашко ("Кешля", Азербайджан), Дмитрий Челядник ("Шериф"), Кристиан Аврам (ФК "Бузэу", Румыния).Защитники: Олег Рябчук ("Олимпиакос", Греция), Вячеслав Посмак ("Тузласпор", Турция), Юрий Йову ("Кальяри", Италия), Денис Марандич ("Целе", Словения), Вадим Болохан ("Милсами"), Ион Жардан, Артем Розгонюк, Иоан-Кэлин Ревенко (все - "Петрокуб").Полузащитники: Артур Ионица ("Беневенто", Италия), Вадим Рацэ ("Волунтарь", Румыния), Кристиан Дрос ("Славия Мозырь", Белоруссия), Раду Гынсарь ("Ксанти", Греция), Евгений Кочук ("Зимбру"), Виктор Богачук, Корнел Котогой (оба - "Петрокуб").Нападающие: Ион Николаеску ("ДАК-1904", Словакия), Артем Пунтус ("Кукеси", Албания), Дан Спэтару ("Арарат-Армения", Армения), Ники Клещенко ("Сьон", Швейцария), Мариус Йосипой ("Петрокуб"), Максим Кожокару ("Шериф", Тирасполь).
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Юлия Липовая
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в молдове, чм, сборная молдовы, состав, футбол

Объявлен расширенный состав сборной Молдовы на матчи отбора на ЧМ-2022

07:30 02.11.2021
© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBALСборная Молдовы по футболу
Сборная Молдовы по футболу - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Всего 21 игрок будет готовиться к предстоящим играм отбора на мундиаль.
КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Главный тренер сборной Молдовы Роберто Бордин объявил расширенный состав футболистов, которые будут готовиться к ноябрьским матчам в рамках отбора к ЧМ-2022.
Молдове предстоит сыграть против Шотландии (12 ноября, Кишинев) и Австрии (15 ноября, Клагенфурт).

Вратари

Станислав Намашко ("Кешля", Азербайджан), Дмитрий Челядник ("Шериф"), Кристиан Аврам (ФК "Бузэу", Румыния).

Защитники:

Олег Рябчук ("Олимпиакос", Греция), Вячеслав Посмак ("Тузласпор", Турция), Юрий Йову ("Кальяри", Италия), Денис Марандич ("Целе", Словения), Вадим Болохан ("Милсами"), Ион Жардан, Артем Розгонюк, Иоан-Кэлин Ревенко (все - "Петрокуб").

Полузащитники:

Артур Ионица ("Беневенто", Италия), Вадим Рацэ ("Волунтарь", Румыния), Кристиан Дрос ("Славия Мозырь", Белоруссия), Раду Гынсарь ("Ксанти", Греция), Евгений Кочук ("Зимбру"), Виктор Богачук, Корнел Котогой (оба - "Петрокуб").

Нападающие:

Ион Николаеску ("ДАК-1904", Словакия), Артем Пунтус ("Кукеси", Албания), Дан Спэтару ("Арарат-Армения", Армения), Ники Клещенко ("Сьон", Швейцария), Мариус Йосипой ("Петрокуб"), Максим Кожокару ("Шериф", Тирасполь).
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