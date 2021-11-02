https://ru.sputnik.md/20211102/poddelnye-sertifikaty-vaktsinatsii-es-bespokoyat-evroparlament-46109912.html

Поддельные сертификаты о вакцинации в ЕС беспокоят Европарламент

Поддельные сертификаты о вакцинации в ЕС беспокоят Европарламент

Депутат Европарламента отмечает, что руководству ЕС будет непросто справиться с проблемой поддельных сертификатов о вакцинации.

2021-11-02T23:15+0200

2021-11-02T23:15+0200

2021-11-02T23:15+0200

коронавирус

в мире

сертификат

европарламент

европейский союз

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КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Руководству Европейского союза необходимы новые вредства борьбы с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса, заявил во вторник "Известиям" депутат Европарламента Иоахим Кус.По его словам, поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 стали своего рода продолжением ситуации с поддельными тестами на коронавирус.Торговля поддельными сертификатами должна преследоваться властями в судебном порядке - такого мнения придерживается депутат бундестага Вольфганг Виле, с которым также побеседовали "Известия"."Если фейковые документы продаются в большом количестве, это должно быть сигналом тревоги для политиков, которые всё больше внимания уделяют прямым и косвенным призывам к вакцинации", — отметил Виле.Распространение на территории Евросоюза поддельных российских QR-кодов или цифровых COVID-сертификатов Евросоюза является противозаконным. О том, что в даркнете существуют мошеннические схемы продаж европейских электронных сертификатов вакцинации, сообщила ранее "Лаборатория Касперского".В понедельник эксперты международной компании по кибербезопасности рассказали, что поддельный электронный документ мошенники предлагают приобрести за 300 долларов, при этом можно выбрав страну вакцинации и один из одобренных на территории ЕСвросоюза препаратов: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson или Moderna.Страны "большой двадцатки" на саммите 29 октября заявили о важности взаимного признания сертификатов о вакцинации.

https://ru.sputnik.md/20211011/kod-makrona-kovid-sertifikat-prezidenta-frantsii-popal-v-svobodnyy-dostup-45410586.html

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в мире, сертификат, европарламент, европейский союз