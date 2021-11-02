Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211102/poddelnye-sertifikaty-vaktsinatsii-es-bespokoyat-evroparlament-46109912.html
Поддельные сертификаты о вакцинации в ЕС беспокоят Европарламент
Поддельные сертификаты о вакцинации в ЕС беспокоят Европарламент
Депутат Европарламента отмечает, что руководству ЕС будет непросто справиться с проблемой поддельных сертификатов о вакцинации.
2021-11-02T23:15+0200
2021-11-02T23:15+0200
коронавирус
в мире
сертификат
европарламент
европейский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/02/46111971_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b30975861a851ce28df800ebfa080912.jpg
КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Руководству Европейского союза необходимы новые вредства борьбы с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса, заявил во вторник "Известиям" депутат Европарламента Иоахим Кус.По его словам, поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 стали своего рода продолжением ситуации с поддельными тестами на коронавирус.Торговля поддельными сертификатами должна преследоваться властями в судебном порядке - такого мнения придерживается депутат бундестага Вольфганг Виле, с которым также побеседовали "Известия"."Если фейковые документы продаются в большом количестве, это должно быть сигналом тревоги для политиков, которые всё больше внимания уделяют прямым и косвенным призывам к вакцинации", — отметил Виле.Распространение на территории Евросоюза поддельных российских QR-кодов или цифровых COVID-сертификатов Евросоюза является противозаконным. О том, что в даркнете существуют мошеннические схемы продаж европейских электронных сертификатов вакцинации, сообщила ранее "Лаборатория Касперского".В понедельник эксперты международной компании по кибербезопасности рассказали, что поддельный электронный документ мошенники предлагают приобрести за 300 долларов, при этом можно выбрав страну вакцинации и один из одобренных на территории ЕСвросоюза препаратов: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson&amp;Johnson или Moderna.Страны "большой двадцатки" на саммите 29 октября заявили о важности взаимного признания сертификатов о вакцинации.
https://ru.sputnik.md/20211011/kod-makrona-kovid-sertifikat-prezidenta-frantsii-popal-v-svobodnyy-dostup-45410586.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/02/46111971_59:0:1499:1080_1920x0_80_0_0_36501802dfc3e223a672bfa3a4594138.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, сертификат, европарламент, европейский союз

Поддельные сертификаты о вакцинации в ЕС беспокоят Европарламент

23:15 02.11.2021
© REUTERS / REUTERS TVQR-код сертификата вакцинации
QR-код сертификата вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / REUTERS TV
Депутат Европарламента отмечает, что руководству ЕС будет непросто справиться с проблемой поддельных сертификатов о вакцинации.
КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Руководству Европейского союза необходимы новые вредства борьбы с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса, заявил во вторник "Известиям" депутат Европарламента Иоахим Кус.
По его словам, поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 стали своего рода продолжением ситуации с поддельными тестами на коронавирус.
"Что касается фейковых сертификатов о вакцинации, это продолжение истории с подделками тестов на COVID-19. Теперь руководству ЕС будет сложно избавиться от теневого сектора, занимающегося продажей поддельных сертификатов. Необходимы новые средства борьбы", — отметил Кус.
Торговля поддельными сертификатами должна преследоваться властями в судебном порядке - такого мнения придерживается депутат бундестага Вольфганг Виле, с которым также побеседовали "Известия".
"Если фейковые документы продаются в большом количестве, это должно быть сигналом тревоги для политиков, которые всё больше внимания уделяют прямым и косвенным призывам к вакцинации", — отметил Виле.
Распространение на территории Евросоюза поддельных российских QR-кодов или цифровых COVID-сертификатов Евросоюза является противозаконным. О том, что в даркнете существуют мошеннические схемы продаж европейских электронных сертификатов вакцинации, сообщила ранее "Лаборатория Касперского".
Эмманюэль Макрон - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
Коронавирус
Код Макрона: ковид-сертификат президента Франции попал в свободный доступ
11 октября, 11:02
В понедельник эксперты международной компании по кибербезопасности рассказали, что поддельный электронный документ мошенники предлагают приобрести за 300 долларов, при этом можно выбрав страну вакцинации и один из одобренных на территории ЕСвросоюза препаратов: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson или Moderna.
Страны "большой двадцатки" на саммите 29 октября заявили о важности взаимного признания сертификатов о вакцинации.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:02Погодные рекорды Молдовы 3 ноября
ВчераРебрендинг Facebook не обрадовал 40% американцев - опрос
ВчераПоддельные сертификаты о вакцинации в ЕС беспокоят Европарламент
ВчераВ Греции ужесточают ограничения для непривитых от коронавируса
ВчераКурс валют на пятницу: доллар и евро снова растут в цене
ВчераТариф на газ для потребителей вырастет - Вадим Чебан
ВчераИндзаги – о стадионе "Шерифа": отличное сооружение с прекрасным полем
ВчераВ Кишиневе встретились представители МИДЕИ и МИД России
ВчераПутин рассказал, сколько беспилотников есть на вооружении армии России
ВчераПолитолог - о молдавском контракте с "Газпромом": все сделано правильно
ВчераНа проведение аудита в "Молдовагазе" есть около пяти месяцев — Спыну
Вчера"Это космос": фанаты встретили "Интер" в Молдове
ВчераСкучает ли Киркоров по Молдове
ВчераВ Молдову прибыла новая партия вакцины Pfizer
ВчераВице-премьер Молдовы рассказал о ситуации в газотранспортной системе страны
ВчераСитуация нормализуется, газ Украине будет возвращен — Спыну
ВчераГенсек ООН: 90% убийств журналистов остаются безнаказанными
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераСамолет рейса Будапешт - Москва сел в Киеве, а затем вернулся в Будапешт
ВчераЦИК обязал PAS вернуть 100 тысяч леев в бюджет Молдовы