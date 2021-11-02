https://ru.sputnik.md/20211102/podozrevaemye-kontrabanda-sigarety-46099443.html
Прокуроры задержали подозреваемых в причастности к контрабанде сигарет
Прокуроры задержали подозреваемых в причастности к контрабанде сигарет
В деле фигурируют 14 подозреваемых, среди них руководители подразделений Пограничной полиции.
2021-11-02T11:34+0200
2021-11-02T11:34+0200
2021-11-02T11:42+0200
задержание
пограничная полиция
в молдове
молдова
контрабанда
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КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Шестерых человек задержали сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам по делу о контрабанде сигарет китайского бренда.Обыски проводились в домах подозреваемых в Кагуле и Кишиневе. Среди задержанных трое непосредственно причастны к схеме контрабанды, а трое других являются сотрудниками Генинспектората Пограничной полиции.Среди задержанных пограничников – бывший и.о. начальника сектора пограничной полиции Кагула, а также бывший руководитель Южного регионального управления Погранполиции."В настоящее время в деле фигурируют 14 обвиняемых и подозреваемых. Все обстоятельства дела выясняются следствием", – добавили в прокуратуре.Напомним, в июле 2021 года в Кагуле правоохранительные органы раскрыли криминальную группировку, которая специализировалась на контрабанде сигарет.Спецоперация прошла в ночь на 27 июля: был остановлен автобус с контрабандными сигаретами марки Ashima (179 коробок) без акцизных марок. По данным следствия, эти сигареты могли быть закуплены в Приднестровье по 360 евро за коробку, а в Румынии планировалось сбывать товар по 800 евро.
https://ru.sputnik.md/20210727/v-kagule-izyali-krupnuyu-partiyu-kontrabandnykh-sigaret-43286489.html
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Евгений Чебан
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задержание, пограничная полиция, в молдове, молдова, контрабанда
Прокуроры задержали подозреваемых в причастности к контрабанде сигарет
11:34 02.11.2021 (обновлено: 11:42 02.11.2021)
Прокуратура задержала подозреваемых в крупной контрабанде сигарет, среди которых были также руководители подразделений Пограничной полиции.
КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Шестерых человек задержали сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам по делу о контрабанде сигарет китайского бренда.
"Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам вместе с сотрудниками Службы информации и безопасности провела обыски по делу о контрабанде 179 коробок сигарет, обнаруженных в июле этого года", – говорится в пресс-релизе прокуратуры.
Обыски проводились в домах подозреваемых в Кагуле и Кишиневе. Среди задержанных трое непосредственно причастны к схеме контрабанды, а трое других являются сотрудниками Генинспектората Пограничной полиции.
Среди задержанных пограничников – бывший и.о. начальника сектора пограничной полиции Кагула, а также бывший руководитель Южного регионального управления Погранполиции.
"В настоящее время в деле фигурируют 14 обвиняемых и подозреваемых. Все обстоятельства дела выясняются следствием", – добавили в прокуратуре.
Напомним, в июле 2021 года в Кагуле правоохранительные органы раскрыли криминальную группировку, которая специализировалась на контрабанде сигарет.
Спецоперация прошла в ночь на 27 июля: был остановлен автобус с контрабандными сигаретами марки Ashima (179 коробок) без акцизных марок. По данным следствия, эти сигареты могли быть закуплены в Приднестровье по 360 евро за коробку, а в Румынии планировалось сбывать товар по 800 евро.