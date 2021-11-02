https://ru.sputnik.md/20211102/podozrevaemye-kontrabanda-sigarety-46099443.html

Прокуроры задержали подозреваемых в причастности к контрабанде сигарет

Прокуроры задержали подозреваемых в причастности к контрабанде сигарет

В деле фигурируют 14 подозреваемых, среди них руководители подразделений Пограничной полиции.

2021-11-02T11:34+0200

2021-11-02T11:34+0200

2021-11-02T11:42+0200

задержание

пограничная полиция

в молдове

молдова

контрабанда

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КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Шестерых человек задержали сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам по делу о контрабанде сигарет китайского бренда.Обыски проводились в домах подозреваемых в Кагуле и Кишиневе. Среди задержанных трое непосредственно причастны к схеме контрабанды, а трое других являются сотрудниками Генинспектората Пограничной полиции.Среди задержанных пограничников – бывший и.о. начальника сектора пограничной полиции Кагула, а также бывший руководитель Южного регионального управления Погранполиции."В настоящее время в деле фигурируют 14 обвиняемых и подозреваемых. Все обстоятельства дела выясняются следствием", – добавили в прокуратуре.Напомним, в июле 2021 года в Кагуле правоохранительные органы раскрыли криминальную группировку, которая специализировалась на контрабанде сигарет.Спецоперация прошла в ночь на 27 июля: был остановлен автобус с контрабандными сигаретами марки Ashima (179 коробок) без акцизных марок. По данным следствия, эти сигареты могли быть закуплены в Приднестровье по 360 евро за коробку, а в Румынии планировалось сбывать товар по 800 евро.

https://ru.sputnik.md/20210727/v-kagule-izyali-krupnuyu-partiyu-kontrabandnykh-sigaret-43286489.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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задержание, пограничная полиция, в молдове, молдова, контрабанда