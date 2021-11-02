https://ru.sputnik.md/20211102/pogodnye-rekordy-moldovy-2-noyabrya-46092402.html
Погодные рекорды Молдовы 2 ноября
Погодные рекорды Молдовы 2 ноября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день. 02.11.2021, Sputnik Молдова
2021-11-02T00:01+0200
2021-11-02T00:01+0200
2021-11-02T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 2 ноября специалисты зафиксировали более шестидесяти лет назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 2 ноября 1953 года столбик термометра опустился до –10,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 2008 году. Тогда воздух в тени прогрелся до +19,9 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 2 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20211001/territoriya-palma-vulkan-45206992.html
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Александр Исаев
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синоптики, климат, погода
Погодные рекорды Молдовы 2 ноября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 2 ноября специалисты зафиксировали более шестидесяти лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 2 ноября 1953 года столбик термометра опустился до –10,4 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 2008 году. Тогда воздух в тени прогрелся до +19,9 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 2 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.