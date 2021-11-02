Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211102/pogodnye-rekordy-moldovy-2-noyabrya-46092402.html
Погодные рекорды Молдовы 2 ноября
Погодные рекорды Молдовы 2 ноября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день. 02.11.2021, Sputnik Молдова
2021-11-02T00:01+0200
2021-11-02T00:01+0200
синоптики
климат
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45915489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a6221116e7e627e18d033981e621732.jpg
КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 2 ноября специалисты зафиксировали более шестидесяти лет назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 2 ноября 1953 года столбик термометра опустился до –10,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 2008 году. Тогда воздух в тени прогрелся до +19,9 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 2 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20211001/territoriya-palma-vulkan-45206992.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45915489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd371ca79224f0caeb624ab8b57a422d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
синоптики, климат, погода

Погодные рекорды Молдовы 2 ноября

00:01 02.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausОсень
Осень - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 2 ноября специалисты зафиксировали более шестидесяти лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 2 ноября 1953 года столбик термометра опустился до –10,4 градуса по Цельсию.
Дым поднимается от извергающегося вулкана в национальном парке Кумбре Вьеха в Лос-Льянос-де-Аридане, на Канарском острове Ла-Пальма, Испания - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
Территория испанского острова Пальма выросла благодаря извержению вулкана
1 октября, 22:19
А температурный максимум зарегистрировали в 2008 году. Тогда воздух в тени прогрелся до +19,9 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 2 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 2 ноября
ВчераООН одобрила резолюцию России с призывом прекратить гонку вооружений в космосе
ВчераИсторическое состояние: богатство Маска побило мировой рекорд
ВчераУченые рассказали о связи вакцинации от COVID-19 и онкологии
ВчераСпыну: независимый аудит долгов за газ закажет правительство
ВчераЛавров: заявления Киева о том, что Минские соглашения разрушат Украину, далеки от истины
ВчераКурс валют на пятницу: доллар растет, остальные валюты дешевеют
ВчераКак скажутся на имидже PAS и Санду итоги газовых переговоров
Вчера"Газпром" — Молдова: победил рынок
ВчераДиректор НАРЭ - о возможности снизить долг перед "Газпромом": шансов нет
ВчераЗаплатили за газ энергопакетом — как в Кишиневе встретили соглашение властей с "Газпромом"
ВчераВ Кишиневе открыты еще 200 коек для ковид-пациентов
ВчераИтоги продления контракта "Молдовагаз" и "Газпрома": что будет с тарифом и ЧП
ВчераВице-премьер Молдовы: как изменится тариф на газ для жителей страны
ВчераВ Молдове задержали педофила из США
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераПутин: можем посмотреть на корабль США в Черном море в прицел
ВчераВ нескольких районах Молдовы введен "красный код" COVID-опасности
ВчераВ Греции учителей и школьников обязали проходить тестирование на COVID
ВчераВ Минобразования ответили на просьбу родителей отменить продление каникул