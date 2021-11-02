https://ru.sputnik.md/20211102/politolog-o-moldavskom-kontrakte-gazpromom-vse-sdelano-pravilno-46115232.html

Политолог - о молдавском контракте с "Газпромом": все сделано правильно

Политолог - о молдавском контракте с "Газпромом": все сделано правильно

Виктор Жук прокомментировал в студии Sputnik Молдова прошедшие на минувшей неделе газовые переговоры в Санкт-Петербурге.

2021-11-02T21:50+0200

2021-11-02T21:50+0200

2021-11-02T21:50+0200

экономика

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контракт

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андрей спыну

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КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Правительство Молдовы поступило абсолютно правильно, продлив контракт с "Газпромом" на пять лет. Такое мнение выразил доктор хабилитат политических наук Виктор Жук в рамках програмы Atitudini в радиостудии Sputnik Молдова."Правительство поступило абсолютно правильно, потому что мы на пороге зимы. Контракта на пять лет достаточно", - сказал Виктор Жук.По мнению эксперта, оговоренная для Молдовы цена на газ - весьма выгодна.Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211101/spynu-nezavisimyy-audit-dolg-gaz-zakaz-pravitelstvo-46093146.html

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Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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