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Политолог - о молдавском контракте с "Газпромом": все сделано правильно
Политолог - о молдавском контракте с "Газпромом": все сделано правильно
Виктор Жук прокомментировал в студии Sputnik Молдова прошедшие на минувшей неделе газовые переговоры в Санкт-Петербурге.
2021-11-02T21:50+0200
2021-11-02T21:50+0200
экономика
в молдове
молдова
контракт
газпром
молдовагаз
газ
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Правительство Молдовы поступило абсолютно правильно, продлив контракт с "Газпромом" на пять лет. Такое мнение выразил доктор хабилитат политических наук Виктор Жук в рамках програмы Atitudini в радиостудии Sputnik Молдова."Правительство поступило абсолютно правильно, потому что мы на пороге зимы. Контракта на пять лет достаточно", - сказал Виктор Жук.По мнению эксперта, оговоренная для Молдовы цена на газ - весьма выгодна.Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211101/spynu-nezavisimyy-audit-dolg-gaz-zakaz-pravitelstvo-46093146.html
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Марина Гончарук
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в молдове, молдова, контракт, газпром, молдовагаз, газ, андрей спыну

Политолог - о молдавском контракте с "Газпромом": все сделано правильно

21:50 02.11.2021
© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкГазоперерабатывающий завод
Газоперерабатывающий завод - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Павел Львов
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Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
Доктор хабилитат политических наук Виктор Жук прокомментировал в студии Sputnik Молдова прошедшие на минувшей неделе газовые переговоры в Санкт-Петербурге.
КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Правительство Молдовы поступило абсолютно правильно, продлив контракт с "Газпромом" на пять лет. Такое мнение выразил доктор хабилитат политических наук Виктор Жук в рамках програмы Atitudini в радиостудии Sputnik Молдова.
"Правительство поступило абсолютно правильно, потому что мы на пороге зимы. Контракта на пять лет достаточно", - сказал Виктор Жук.
По мнению эксперта, оговоренная для Молдовы цена на газ - весьма выгодна.
Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.
Secretar general al Guvernului, Andrei Spînu - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
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В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.
Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".
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