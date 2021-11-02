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Посол Италии в России: признание "Спутника V" является приоритетом для меня
Посол Италии в России: признание "Спутника V" является приоритетом для меня
Посол Италии в России: признание "Спутника V" является приоритетом для меня
2021-11-02T14:02+0200
2021-11-02T14:02+0200
коронавирус
приоритет
италия
посол
спутник v
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КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Посол Италии в России Джорджо Стараче заявил, что считает вопрос признания вакцины от коронавируса "Спутник V" в Европе одним из приоритетных для себя, передает РИА Новости.Европейское медицинское агентство (ЕМА) рассматривает вопрос о сертификации вакцины от коронавируса "Спутник V". Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что ЕМА, скорее всего, не сможет рассмотреть вопрос о регистрации российской вакцины в Евросоюзе до конца года, рассмотрение возможно в первом квартале 2022 года."Для меня вопрос признания "Спутника V" один из приоритетных. Я поддерживаю контакт с нашим Минздравом, который на связи с Брюсселем. Все усердно работают над этим вопросом, и я могу только надеяться, что эта работа вскоре принесет желаемые результаты", -заявил Стараче.Посол отметил, что последнее слово должно оставаться за наукой, а не за политикой, и выразил надежду, что стороны в ближайшее время смогут прийти к взаимному признанию европейского и российского сертификатов о вакцинации.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
https://ru.sputnik.md/20211031/sputnik-v-sputnik-layt-odobrili-strana-46053056.html
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приоритет, италия, посол, спутник v

Посол Италии в России: признание "Спутника V" является приоритетом для меня

14:02 02.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Посол Джорджо Стараче отметил, что последнее слово должно оставаться за наукой, а не за политикой.
КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Посол Италии в России Джорджо Стараче заявил, что считает вопрос признания вакцины от коронавируса "Спутник V" в Европе одним из приоритетных для себя, передает РИА Новости.
Европейское медицинское агентство (ЕМА) рассматривает вопрос о сертификации вакцины от коронавируса "Спутник V". Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что ЕМА, скорее всего, не сможет рассмотреть вопрос о регистрации российской вакцины в Евросоюзе до конца года, рассмотрение возможно в первом квартале 2022 года.
"Для меня вопрос признания "Спутника V" один из приоритетных. Я поддерживаю контакт с нашим Минздравом, который на связи с Брюсселем. Все усердно работают над этим вопросом, и я могу только надеяться, что эта работа вскоре принесет желаемые результаты", -заявил Стараче.
Посол отметил, что последнее слово должно оставаться за наукой, а не за политикой, и выразил надежду, что стороны в ближайшее время смогут прийти к взаимному признанию европейского и российского сертификатов о вакцинации.
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"Спутник V" и "Спутник Лайт" одобрили в еще одной стране
31 октября, 13:43
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
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