https://ru.sputnik.md/20211102/posol-italii-rossia-priznanie-sputnik-v-prioritet-46099859.html

Посол Италии в России: признание "Спутника V" является приоритетом для меня

Посол Италии в России: признание "Спутника V" является приоритетом для меня

Посол Италии в России: признание "Спутника V" является приоритетом для меня

2021-11-02T14:02+0200

2021-11-02T14:02+0200

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коронавирус

приоритет

италия

посол

спутник v

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КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Посол Италии в России Джорджо Стараче заявил, что считает вопрос признания вакцины от коронавируса "Спутник V" в Европе одним из приоритетных для себя, передает РИА Новости.Европейское медицинское агентство (ЕМА) рассматривает вопрос о сертификации вакцины от коронавируса "Спутник V". Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что ЕМА, скорее всего, не сможет рассмотреть вопрос о регистрации российской вакцины в Евросоюзе до конца года, рассмотрение возможно в первом квартале 2022 года."Для меня вопрос признания "Спутника V" один из приоритетных. Я поддерживаю контакт с нашим Минздравом, который на связи с Брюсселем. Все усердно работают над этим вопросом, и я могу только надеяться, что эта работа вскоре принесет желаемые результаты", -заявил Стараче.Посол отметил, что последнее слово должно оставаться за наукой, а не за политикой, и выразил надежду, что стороны в ближайшее время смогут прийти к взаимному признанию европейского и российского сертификатов о вакцинации.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".

https://ru.sputnik.md/20211031/sputnik-v-sputnik-layt-odobrili-strana-46053056.html

италия

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приоритет, италия, посол, спутник v