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Посол России в Нидерландах рассказал, как можно вернуть скифское золото
Посол России в Нидерландах рассказал, как можно вернуть скифское золото
Посол России в Нидерландах рассказал, как можно вернуть скифское золото
2021-11-02T14:29+0200
2021-11-02T14:29+0200
россия
россия
нидерланды
посол
скифское золото
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КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Скифское золото, которое по решению суда Амстердама должно быть передано украинской стороне, в данный момент остается в Нидерландах, передает РИА Новости. У России есть возможность обратиться в кассационный суд, заявил посол России в Нидерландах Александр Шульгин.Ранее, 26 октября, апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - еще до того, как Крым воссоединился с Россией."Совершенно очевидно, оно (решение суда) политически мотивировано, судьи полностью проигнорировали тот факт, что артефакты, представленные здесь на выставке в Голландии, являются неотъемлемой частью культурно-исторического наследия народов, проживающих в Крыму... Экспонаты отсюда, из Голландии, никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются, у нас есть еще возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии", - сказал он на брифинге в МИА "Россия сегодня".При этом посол отметил, что это очень опасный прецедент для будущих межмузейных контактов, так как подрывается доверие музейных сообществ и впредь музеи будут более осмотрительными при передаче артефактов за границу.
https://ru.sputnik.md/20211026/sud-amsterdam-skifskoe-zoloto-45919349.html
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россия, нидерланды, посол, скифское золото

Посол России в Нидерландах рассказал, как можно вернуть скифское золото

14:29 02.11.2021
© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
© AP Photo / Peter Dejong
Посол заявил о возможности обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии.
КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Скифское золото, которое по решению суда Амстердама должно быть передано украинской стороне, в данный момент остается в Нидерландах, передает РИА Новости. У России есть возможность обратиться в кассационный суд, заявил посол России в Нидерландах Александр Шульгин.

Ранее, 26 октября, апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - еще до того, как Крым воссоединился с Россией.

"Совершенно очевидно, оно (решение суда) политически мотивировано, судьи полностью проигнорировали тот факт, что артефакты, представленные здесь на выставке в Голландии, являются неотъемлемой частью культурно-исторического наследия народов, проживающих в Крыму... Экспонаты отсюда, из Голландии, никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются, у нас есть еще возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии", - сказал он на брифинге в МИА "Россия сегодня".

При этом посол отметил, что это очень опасный прецедент для будущих межмузейных контактов, так как подрывается доверие музейных сообществ и впредь музеи будут более осмотрительными при передаче артефактов за границу.
Фрагмент верхнего яруса золотой пекторали - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
Культура
Суд Амстердама постановил вернуть коллекцию скифского золота Украине
26 октября, 17:45
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