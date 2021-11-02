https://ru.sputnik.md/20211102/posol-rf-niderlandi-vernut-skifskoe-zoloto-46103717.html

Посол России в Нидерландах рассказал, как можно вернуть скифское золото

Посол России в Нидерландах рассказал, как можно вернуть скифское золото

Посол России в Нидерландах рассказал, как можно вернуть скифское золото

2021-11-02T14:29+0200

2021-11-02T14:29+0200

2021-11-02T14:29+0200

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россия

нидерланды

посол

скифское золото

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КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Скифское золото, которое по решению суда Амстердама должно быть передано украинской стороне, в данный момент остается в Нидерландах, передает РИА Новости. У России есть возможность обратиться в кассационный суд, заявил посол России в Нидерландах Александр Шульгин.Ранее, 26 октября, апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - еще до того, как Крым воссоединился с Россией."Совершенно очевидно, оно (решение суда) политически мотивировано, судьи полностью проигнорировали тот факт, что артефакты, представленные здесь на выставке в Голландии, являются неотъемлемой частью культурно-исторического наследия народов, проживающих в Крыму... Экспонаты отсюда, из Голландии, никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются, у нас есть еще возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии", - сказал он на брифинге в МИА "Россия сегодня".При этом посол отметил, что это очень опасный прецедент для будущих межмузейных контактов, так как подрывается доверие музейных сообществ и впредь музеи будут более осмотрительными при передаче артефактов за границу.

https://ru.sputnik.md/20211026/sud-amsterdam-skifskoe-zoloto-45919349.html

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россия, нидерланды, посол, скифское золото