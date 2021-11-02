https://ru.sputnik.md/20211102/prognoz-pogody-46089379.html

Самый точный прогноз погоды: ноябрь радует теплом

Самый точный прогноз погоды: ноябрь радует теплом

Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплое время.

2021-11-02T07:00+0200

2021-11-02T07:00+0200

2021-11-02T07:00+0200

молдова

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, ночью местами слабый дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.Ветер юго-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +12 до +17 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +0 до +5 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 2 ноября: ночью – от +2 до +4, днем – от +13 до +15 градусов.Во среду, 3 ноября, в стране сохранится похожий температурный режим, возможны кратковременные дожди и туман. Такая погода продержится до 6 ноября.Праздники и народные приметыПравославная церковь 2 ноября почитает память Великомученика Артемия, Праведного отрока Артемия Веркольского, Преподобного Герасима Нового, Кефалонского.Согласно народным приметам, если построить в этот день крепкий и прочный забор, то весь год семья будет жить богато. Считалось, если человек родился 2 ноября, то его талисман - жемчуг.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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молдова, прогноз погоды