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Самый точный прогноз погоды: ноябрь радует теплом
Самый точный прогноз погоды: ноябрь радует теплом
Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплое время.
2021-11-02T07:00+0200
2021-11-02T07:00+0200
молдова
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, ночью местами слабый дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.Ветер юго-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +12 до +17 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +0 до +5 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 2 ноября: ночью – от +2 до +4, днем – от +13 до +15 градусов.Во среду, 3 ноября, в стране сохранится похожий температурный режим, возможны кратковременные дожди и туман. Такая погода продержится до 6 ноября.Праздники и народные приметыПравославная церковь 2 ноября почитает память Великомученика Артемия, Праведного отрока Артемия Веркольского, Преподобного Герасима Нового, Кефалонского.Согласно народным приметам, если построить в этот день крепкий и прочный забор, то весь год семья будет жить богато. Считалось, если человек родился 2 ноября, то его талисман - жемчуг.
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Юлия Липовая
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молдова, прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: ноябрь радует теплом

07:00 02.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausОсень
Осень - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, ночью местами слабый дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +12 до +17 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +0 до +5 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 2 ноября: ночью – от +2 до +4, днем – от +13 до +15 градусов.
Во среду, 3 ноября, в стране сохранится похожий температурный режим, возможны кратковременные дожди и туман. Такая погода продержится до 6 ноября.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 2 ноября почитает память Великомученика Артемия, Праведного отрока Артемия Веркольского, Преподобного Герасима Нового, Кефалонского.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Инфографика
Православный календарь на 2022 год
31 октября, 07:30
Согласно народным приметам, если построить в этот день крепкий и прочный забор, то весь год семья будет жить богато. Считалось, если человек родился 2 ноября, то его талисман - жемчуг.
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