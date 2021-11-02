https://ru.sputnik.md/20211102/putin-skolko-bespilotnikov-na-vooruzhenii-armii-rossii-46108746.html
Путин рассказал, сколько беспилотников есть на вооружении армии России
Путин рассказал, сколько беспилотников есть на вооружении армии России
Владимир Путин назвал точную цифру - сколько беспилотников находится на вооружении российской армии.
2021-11-02T22:02+0200
2021-11-02T22:02+0200
2021-11-02T22:02+0200
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КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Более двух тысяч беспилотных летательных аппаратов находится в настоящее время на вооружении армии России, об этом на совещании с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сообщил президент РФ Владимир Путин, передает RT.По словам Путина, для развития беспилотной военной авиации необходимо внедрять современные технологии, в том числе искусственный интеллект.Ранее во вторник стало известно, что запуск первого в России полигона для дронов перенесли на три месяца - до февраля будущего года. Причиной послужило ухудшение эпидобстановки из-за пандемии COVID-19. На полигоне планируется проводить все виды летных испытаний беспилотников.
https://ru.sputnik.md/20210816/bespilotnik-patruliruet-dorogi-v-rostovskoy-oblasti-43952359.html
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в мире, владимир путин, армия, беспилотник
Путин рассказал, сколько беспилотников есть на вооружении армии России
Владимир Путин назвал точную цифру - сколько беспилотников находится на вооружении российской армии.
КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik.
Более двух тысяч беспилотных летательных аппаратов находится в настоящее время на вооружении армии России, об этом на совещании с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сообщил президент РФ Владимир Путин, передает RT
.
"Сейчас на вооружении у нас находится свыше двух тысяч беспилотных летательных аппаратов. Нужно и дальше над ними работать — работать так же напряженно, как это было в последнее время", — заявил российский лидер.
По словам Путина, для развития беспилотной военной авиации необходимо внедрять современные технологии, в том числе искусственный интеллект.
Ранее во вторник стало известно, что запуск первого в России полигона для дронов перенесли на три месяца - до февраля будущего года. Причиной послужило ухудшение эпидобстановки из-за пандемии COVID-19.
На полигоне планируется проводить все виды летных испытаний беспилотников.