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Ребрендинг Facebook не обрадовал 40% американцев - опрос
© REUTERS / FacebookГенеральный директор Facebook Марк Цукерберг объявляет о переименовании Facebook в Meta
В США провели опрос, чтобы выяснить, насколько недавнее переименование компании Facebook в Meta пришлось по душе интернет-пользователям.
КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Идею переименования компании Facebook в Meta поддерживают около 25%, однако порядка 40% жителей США относятся к ней отрицательно - таковы результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult, пишет РИА Новости.
При этом 68% американцев не заинтересованы в использовании проекта метавселенной Meta. Проект виртуальной и дополненной реальности интересует в основном мужчин и молодежь.
Около половины опрошенных (51%) полагают, что переименование Facebook в Meta - это попытка со стороны руководства компании оградиться от негатива в прессе.
Примечательно, что порядка 54% американцев отрицательно относятся к генеральному директору Meta Марку Цукербергу, его поддерживают только 22% опрошенных.
Исследование проводилось с 29 октября по 1 ноября 2021 года среди 2200 взрослых американцев. Статистическая погрешность - примерно два процентных пункта.
При этом 68% американцев не заинтересованы в использовании проекта метавселенной Meta. Проект виртуальной и дополненной реальности интересует в основном мужчин и молодежь.
Около половины опрошенных (51%) полагают, что переименование Facebook в Meta - это попытка со стороны руководства компании оградиться от негатива в прессе.
Примечательно, что порядка 54% американцев отрицательно относятся к генеральному директору Meta Марку Цукербергу, его поддерживают только 22% опрошенных.
Исследование проводилось с 29 октября по 1 ноября 2021 года среди 2200 взрослых американцев. Статистическая погрешность - примерно два процентных пункта.
29 октября, 20:02
О своем переименовании в Meta компания Facebook объявила 28 октября. Создатель Facebook Марк Цукерберг отметил, что в новой реальности человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. На нынешнем этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) не поменяются.
Ребрендинг сопровождали скандалы, связанные с разоблачениями в прессе неэтичных практик Facebook, включая пренебрежение безопасностью пользователей, сознательное манипулирование контентом в целях увеличения прибыли и распространение контента, разжигающего ненависть.
Компания столкнулась также с претензиями и жесткими мерами со стороны государственных органов множества стран, включая Россию, власти которой уличили Facebook в распространении политической рекламы на своих ресурсах в ходе недавних выборов в Госдуму.
Эксперты, опрошенные РИА Новости, полагают: переименование компании означает, что она пытается уйти от ответственности за допущенные ошибки, однако это вряд ли поможет Facebook восстановить прежний имидж и доверие пользователей.
Ребрендинг сопровождали скандалы, связанные с разоблачениями в прессе неэтичных практик Facebook, включая пренебрежение безопасностью пользователей, сознательное манипулирование контентом в целях увеличения прибыли и распространение контента, разжигающего ненависть.
Компания столкнулась также с претензиями и жесткими мерами со стороны государственных органов множества стран, включая Россию, власти которой уличили Facebook в распространении политической рекламы на своих ресурсах в ходе недавних выборов в Госдуму.
Эксперты, опрошенные РИА Новости, полагают: переименование компании означает, что она пытается уйти от ответственности за допущенные ошибки, однако это вряд ли поможет Facebook восстановить прежний имидж и доверие пользователей.