https://ru.sputnik.md/20211102/rebrending-facebook-ne-obradoval-40-amerikantsev-opros-46106466.html

Ребрендинг Facebook не обрадовал 40% американцев - опрос

Ребрендинг Facebook не обрадовал 40% американцев - опрос

В США провели опрос, насколько недавнее переименование компании Facebook в Meta пришлось по душе интернет-пользователям.

2021-11-02T23:33+0200

2021-11-02T23:33+0200

2021-11-02T23:33+0200

общество

в мире

сша

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1d/46018294_0:0:1947:1095_1920x0_80_0_0_6c733670a790505e3e5ec1ee8d9ae4b5.jpg

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Идею переименования компании Facebook в Meta поддерживают около 25%, однако порядка 40% жителей США относятся к ней отрицательно - таковы результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult, пишет РИА Новости.При этом 68% американцев не заинтересованы в использовании проекта метавселенной Meta. Проект виртуальной и дополненной реальности интересует в основном мужчин и молодежь.Около половины опрошенных (51%) полагают, что переименование Facebook в Meta - это попытка со стороны руководства компании оградиться от негатива в прессе.Примечательно, что порядка 54% американцев отрицательно относятся к генеральному директору Meta Марку Цукербергу, его поддерживают только 22% опрошенных.Исследование проводилось с 29 октября по 1 ноября 2021 года среди 2200 взрослых американцев. Статистическая погрешность - примерно два процентных пункта.О своем переименовании в Meta компания Facebook объявила 28 октября. Создатель Facebook Марк Цукерберг отметил, что в новой реальности человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. На нынешнем этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) не поменяются.Ребрендинг сопровождали скандалы, связанные с разоблачениями в прессе неэтичных практик Facebook, включая пренебрежение безопасностью пользователей, сознательное манипулирование контентом в целях увеличения прибыли и распространение контента, разжигающего ненависть.Компания столкнулась также с претензиями и жесткими мерами со стороны государственных органов множества стран, включая Россию, власти которой уличили Facebook в распространении политической рекламы на своих ресурсах в ходе недавних выборов в Госдуму.Эксперты, опрошенные РИА Новости, полагают: переименование компании означает, что она пытается уйти от ответственности за допущенные ошибки, однако это вряд ли поможет Facebook восстановить прежний имидж и доверие пользователей.

https://ru.sputnik.md/20211029/meta-facebook-pereimenovaniye-46018277.html

сша

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, сша, facebook