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В России предложили снимать отпечатки пальцев у мигрантов
В России предложили снимать отпечатки пальцев у мигрантов
В России предложили снимать отпечатки пальцев у мигрантов и иностранцев, въезжающих в страну
2021-11-02T16:04+0200
2021-11-02T16:04+0200
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мигрант
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КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. У трудовых мигрантов, прибывающих в Россию, планируется начать снимать отпечатки пальцев. Такое же правило будет действовать и для иностранцев, приобретающих гражданство РФ или прибывающих в страну на срок более 90 дней, передает РИА Новости. Соответствующий законопроект разработало МВД и ряд других силовых ведомств России.С внесенными в порядок сбора дактилоскопической информации изменениями соответствующий пункт звучит так: "Направлению для хранения в дактилоскопическом массиве органов внутренних дел подлежит дактилоскопическая информация ... 8.16. Об иностранных гражданах и лицах без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, в том числе при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу".При этом изменяемый пункт содержит исключения (для высококвалифицированных специалистов и сотрудников иностранных компаний), в предлагаемой же редакции их нет.Кроме того, этот же проект предлагает собирать дактилоскопическую информацию у приобретающих российское гражданство иностранцев и у тех иностранцев или апатридов, цель прибытия в Россию которых не связана с трудом и которые прибыли в Россию на срок более 90 дней (за исключением ряда лиц, уже упомянутых - в подпунктах 8.12 - 8.18).
https://ru.sputnik.md/20210929/moskva-mify-migranty-45148368.html
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мигрант

В России предложили снимать отпечатки пальцев у мигрантов

16:04 02.11.2021
© Sputnik / Sergei Piatakow / Перейти в фотобанкДактилоскопическая регистрация
Дактилоскопическая регистрация - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Sergei Piatakow
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Требование также коснется иностранцев, приобретающих гражданство России или прибывающих в страну на срок более 90 дней.
КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. У трудовых мигрантов, прибывающих в Россию, планируется начать снимать отпечатки пальцев. Такое же правило будет действовать и для иностранцев, приобретающих гражданство РФ или прибывающих в страну на срок более 90 дней, передает РИА Новости. Соответствующий законопроект разработало МВД и ряд других силовых ведомств России.
С внесенными в порядок сбора дактилоскопической информации изменениями соответствующий пункт звучит так: "Направлению для хранения в дактилоскопическом массиве органов внутренних дел подлежит дактилоскопическая информация ... 8.16. Об иностранных гражданах и лицах без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, в том числе при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу".
При этом изменяемый пункт содержит исключения (для высококвалифицированных специалистов и сотрудников иностранных компаний), в предлагаемой же редакции их нет.
Кроме того, этот же проект предлагает собирать дактилоскопическую информацию у приобретающих российское гражданство иностранцев и у тех иностранцев или апатридов, цель прибытия в Россию которых не связана с трудом и которые прибыли в Россию на срок более 90 дней (за исключением ряда лиц, уже упомянутых - в подпунктах 8.12 - 8.18).
Мигранты в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
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