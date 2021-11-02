https://ru.sputnik.md/20211102/rossia-otpechatki-palts-migrant-46108568.html

В России предложили снимать отпечатки пальцев у мигрантов

В России предложили снимать отпечатки пальцев у мигрантов

В России предложили снимать отпечатки пальцев у мигрантов и иностранцев, въезжающих в страну

2021-11-02T16:04+0200

2021-11-02T16:04+0200

2021-11-02T16:04+0200

россия

мигрант

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КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. У трудовых мигрантов, прибывающих в Россию, планируется начать снимать отпечатки пальцев. Такое же правило будет действовать и для иностранцев, приобретающих гражданство РФ или прибывающих в страну на срок более 90 дней, передает РИА Новости. Соответствующий законопроект разработало МВД и ряд других силовых ведомств России.С внесенными в порядок сбора дактилоскопической информации изменениями соответствующий пункт звучит так: "Направлению для хранения в дактилоскопическом массиве органов внутренних дел подлежит дактилоскопическая информация ... 8.16. Об иностранных гражданах и лицах без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, в том числе при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу".При этом изменяемый пункт содержит исключения (для высококвалифицированных специалистов и сотрудников иностранных компаний), в предлагаемой же редакции их нет.Кроме того, этот же проект предлагает собирать дактилоскопическую информацию у приобретающих российское гражданство иностранцев и у тех иностранцев или апатридов, цель прибытия в Россию которых не связана с трудом и которые прибыли в Россию на срок более 90 дней (за исключением ряда лиц, уже упомянутых - в подпунктах 8.12 - 8.18).

https://ru.sputnik.md/20210929/moskva-mify-migranty-45148368.html

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мигрант