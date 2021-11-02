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Россия впервые представит истребитель Chekmate на зарубежной выставке
Россия впервые представит истребитель Chekmate на зарубежной выставке
Перспективный истребитель пятого поколения Checkmate впервые будет представлен Россией на выставке за рубежом.
2021-11-02T10:33+0200
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россия
в мире
выставка
истребитель
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КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Новый легкий истребитель пятого поколения Checkmate впервые будет представлен на выставке за рубежом. Он будет участвовать в международном авиасалоне Dubai Airshow 2021. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской авиастроительной отрасли.Презентация перспективного российского истребителя Checkmate прошла в июле этого года в подмосковном Жуковском в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.Сообщается, что выставка в Дубае будет проходить в период с 14 по 18 ноября.Конструкторы самолета отметили, что при создании истребителя использованы наработки по Су-57 и внешне оба самолета похожи, однако Checkmate будет существенно легче за счет установки только одного двигателя. Истребитель будет выполнен по технологии "стелс", получит внутрефюзеляжные отсеки вооружения, новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами.Собирать Checkmate будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ). Самолет разрабатывается компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") и ориентирован на экспортные поставки.
https://ru.sputnik.md/20210721/prezentatsiya-novogo-voennogo-rossiyskogo-istrebitelya-checkmate-42664096.html
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в мире, выставка, истребитель

Россия впервые представит истребитель Chekmate на зарубежной выставке

10:33 02.11.2021 (обновлено: 10:38 02.11.2021)
© Sputnik / Alexey Maishev  / Перейти в фотобанкПрезентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Alexey Maishev
/
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Новый легкий истребитель пятого поколения Checkmate впервые будет представлен на выставке за рубежом. Он будет участвовать в международном авиасалоне Dubai Airshow 2021. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской авиастроительной отрасли.

"Checkmate вызвал огромный интерес за рубежом, Эмираты — отличная площадка, для презентации самолета широкому кругу потенциальных партнеров. Планируется провести ряд закрытых презентаций для делегаций-участников салона, а также открытую презентацию для посетителей и представителей СМИ", – рассказал источник агентства.

Презентация перспективного российского истребителя Checkmate прошла в июле этого года в подмосковном Жуковском в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Сообщается, что выставка в Дубае будет проходить в период с 14 по 18 ноября.
Конструкторы самолета отметили, что при создании истребителя использованы наработки по Су-57 и внешне оба самолета похожи, однако Checkmate будет существенно легче за счет установки только одного двигателя. Истребитель будет выполнен по технологии "стелс", получит внутрефюзеляжные отсеки вооружения, новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами.
Прототип нового легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate на МАКС-2021 - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
Фото
Презентация нового военного российского истребителя Checkmate
21 июля, 16:28
Собирать Checkmate будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ). Самолет разрабатывается компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") и ориентирован на экспортные поставки.
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