https://ru.sputnik.md/20211102/rossiya-istrebitel-chekmate-vystavka-46097576.html

Россия впервые представит истребитель Chekmate на зарубежной выставке

Россия впервые представит истребитель Chekmate на зарубежной выставке

Перспективный истребитель пятого поколения Checkmate впервые будет представлен Россией на выставке за рубежом.

2021-11-02T10:33+0200

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КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Новый легкий истребитель пятого поколения Checkmate впервые будет представлен на выставке за рубежом. Он будет участвовать в международном авиасалоне Dubai Airshow 2021. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской авиастроительной отрасли.Презентация перспективного российского истребителя Checkmate прошла в июле этого года в подмосковном Жуковском в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.Сообщается, что выставка в Дубае будет проходить в период с 14 по 18 ноября.Конструкторы самолета отметили, что при создании истребителя использованы наработки по Су-57 и внешне оба самолета похожи, однако Checkmate будет существенно легче за счет установки только одного двигателя. Истребитель будет выполнен по технологии "стелс", получит внутрефюзеляжные отсеки вооружения, новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами.Собирать Checkmate будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ). Самолет разрабатывается компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") и ориентирован на экспортные поставки.

https://ru.sputnik.md/20210721/prezentatsiya-novogo-voennogo-rossiyskogo-istrebitelya-checkmate-42664096.html

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