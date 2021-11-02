https://ru.sputnik.md/20211102/russkoyazychnoe-slovo-goda-46098463.html

Институт Пушкина назвал главное русскоязычное слово года

Институт Пушкина назвал главное русскоязычное слово года

Исследователи изучают тексты российских и зарубежных СМИ, пишущих на русском языке, а также публикации в социальных сетях.

2021-11-02T11:02+0200

2021-11-02T11:02+0200

2021-11-02T11:26+0200

культура

россия

год

слово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2237/13/22371327_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_825d59e9e21bf0393ba46532f5250d65.jpg

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Слово "спутник" было названо словом года по итогам исследования, проведенного Государственным институтом русского языка имени Пушкина, сообщает РИА Новости.Как заявил проректор института по науке, научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий, в 2021 году слово "спутник " употребляли в девять раз чаще, чем раньше. Результаты исследования "Слово года" институт А. С. Пушкина публикует ежегодно. При этом работники проекта изучают тексты российских и зарубежных СМИ, пишущих на русском языке, а также публикации в социальных сетях.На втором месте по частоте употребления оказалось слово "Афганистан", которое стали использовать в 6,5 раз чаще. Как отметил эксперт, "взрывной рост" использования слова вызван обсуждением событий в этой стране.На третьем месте – словосочетание "Северный поток", которое встречалось в прессе в пять раз чаще. Также на четвертом месте по результатам исследования оказалось слово "перепись", а пятое место заняло слово "импичмент". Рост продемонстрировали также слова "QR-код", "антипрививочник" и "антиваксер", которые стали использовать чаще, чем раньше, в 4, 3 и 2,7 раза соответственно.Он объяснил это тем, что слово "выборы" било рекорды частотности в ноябре 2020 года, когда в США выбирали президента. По словам эксперта, русскоязычная общественность в 2020 году обсуждала тему выборов президента США более активно, чем парламентские выборы в России в 2021 году. Похожая ситуация со словами "нерабочий" и "смертность". Ранее итоги исследования слова 2021 года подвел также Оксфордский словарь английского языка. По его версии победителем стало слово "вакцина" (vax) и производные от него.Исследователи уточнили, что это слово, довольно редко употреблявшееся до этого года, к сентябрю 2021-го встречалось в 72 раза чаще, чем в предыдущем году.

https://ru.sputnik.md/20211031/sputnik-v-sputnik-layt-odobrili-strana-46053056.html

https://ru.sputnik.md/20201110/slovo-goda-lockdown-voshel-v-british-slovar-32396744.html

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, год, слово