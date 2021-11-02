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Институт Пушкина назвал главное русскоязычное слово года
Институт Пушкина назвал главное русскоязычное слово года
Исследователи изучают тексты российских и зарубежных СМИ, пишущих на русском языке, а также публикации в социальных сетях.
2021-11-02T11:02+0200
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КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Слово "спутник" было названо словом года по итогам исследования, проведенного Государственным институтом русского языка имени Пушкина, сообщает РИА Новости.Как заявил проректор института по науке, научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий, в 2021 году слово "спутник " употребляли в девять раз чаще, чем раньше. Результаты исследования "Слово года" институт А. С. Пушкина публикует ежегодно. При этом работники проекта изучают тексты российских и зарубежных СМИ, пишущих на русском языке, а также публикации в социальных сетях.На втором месте по частоте употребления оказалось слово "Афганистан", которое стали использовать в 6,5 раз чаще. Как отметил эксперт, "взрывной рост" использования слова вызван обсуждением событий в этой стране.На третьем месте – словосочетание "Северный поток", которое встречалось в прессе в пять раз чаще. Также на четвертом месте по результатам исследования оказалось слово "перепись", а пятое место заняло слово "импичмент". Рост продемонстрировали также слова "QR-код", "антипрививочник" и "антиваксер", которые стали использовать чаще, чем раньше, в 4, 3 и 2,7 раза соответственно.Он объяснил это тем, что слово "выборы" било рекорды частотности в ноябре 2020 года, когда в США выбирали президента. По словам эксперта, русскоязычная общественность в 2020 году обсуждала тему выборов президента США более активно, чем парламентские выборы в России в 2021 году. Похожая ситуация со словами "нерабочий" и "смертность". Ранее итоги исследования слова 2021 года подвел также Оксфордский словарь английского языка. По его версии победителем стало слово "вакцина" (vax) и производные от него.Исследователи уточнили, что это слово, довольно редко употреблявшееся до этого года, к сентябрю 2021-го встречалось в 72 раза чаще, чем в предыдущем году.
https://ru.sputnik.md/20211031/sputnik-v-sputnik-layt-odobrili-strana-46053056.html
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россия, год, слово

Институт Пушкина назвал главное русскоязычное слово года

11:02 02.11.2021 (обновлено: 11:26 02.11.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСтуденты
Студенты - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Российский государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина подвел итоги ежегодного исследования "Слово года".
КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Слово "спутник" было названо словом года по итогам исследования, проведенного Государственным институтом русского языка имени Пушкина, сообщает РИА Новости.
Как заявил проректор института по науке, научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий, в 2021 году слово "спутник " употребляли в девять раз чаще, чем раньше.

"Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом", – отметил Осадчий, слова которого приводит пресс-служба института.

Результаты исследования "Слово года" институт А. С. Пушкина публикует ежегодно. При этом работники проекта изучают тексты российских и зарубежных СМИ, пишущих на русском языке, а также публикации в социальных сетях.
На втором месте по частоте употребления оказалось слово "Афганистан", которое стали использовать в 6,5 раз чаще. Как отметил эксперт, "взрывной рост" использования слова вызван обсуждением событий в этой стране.
На третьем месте – словосочетание "Северный поток", которое встречалось в прессе в пять раз чаще.
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Также на четвертом месте по результатам исследования оказалось слово "перепись", а пятое место заняло слово "импичмент". Рост продемонстрировали также слова "QR-код", "антипрививочник" и "антиваксер", которые стали использовать чаще, чем раньше, в 4, 3 и 2,7 раза соответственно.
"Замыкают список слова, которые хотя и признаны нами ключевыми в 2021 году, но продемонстрировали падение частотности на фоне четырех предшествующих лет – это "выборы", "нерабочий" и "смертность", – добавил Осадчий.
Он объяснил это тем, что слово "выборы" било рекорды частотности в ноябре 2020 года, когда в США выбирали президента. По словам эксперта, русскоязычная общественность в 2020 году обсуждала тему выборов президента США более активно, чем парламентские выборы в России в 2021 году. Похожая ситуация со словами "нерабочий" и "смертность".
Ранее итоги исследования слова 2021 года подвел также Оксфордский словарь английского языка. По его версии победителем стало слово "вакцина" (vax) и производные от него.

"Вакцина" (vax) – наше слово 2021 года. Когда наши лексикографы начали изучать данные корпуса английского языка, быстро выяснилось, что "вакцина" (vax) – особо выдающееся слово," – говорится в сообщении словаря.

Исследователи уточнили, что это слово, довольно редко употреблявшееся до этого года, к сентябрю 2021-го встречалось в 72 раза чаще, чем в предыдущем году.
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