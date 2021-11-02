Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
Самолет рейса Будапешт - Москва сел в Киеве, а затем вернулся в Будапешт
© Sputnik / Rodion ProcaСамолет компании WizzAir
© Sputnik / Rodion Proca
Самолет компании Wizz Air, летевший из Будапешта в Москву, был вынужден совершить посадку в Киеве, а затем вернуться в столицу Венгрии.
КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Самолет авиакомпании Wizz Air, выполнявший рейс Будапешт-Москва, совершил во вторник посадку в Киеве, а несколько часов спустя вернулся в Будапешт, сообщает РИА Новости.
По информации агентства, пассажиры рейса смогут вылететь в российскую столицу в среду.
"Рейс вернулся из Киева в Будапешт. Следующий рейс из Будапешта в Москву запланирован на завтра (среду – ред.). Пассажиры, которые сегодня направлялись во Внуково, смогут улететь в Москву завтра", - уточнили корреспонденту агентства в справочной авиакомпании.
Ранее агентство сообщало, что, по данным онлайн-табло московского аэропорта "Внуково", самолет вылетел из Будапешта в 7:15 по кишиневскому времени и должен был прилететь в Москву в 9:25 по Кишиневу, однако совершил посадку в Киеве. В российскую столицу авиалайнер должен был прилететь в 15.57.
В справочной авиакомпании РИА Новости подтвердили информацию, что рейс был перенаправлен.
"Рейс был перенаправлен из Москвы в Киев. Самолет приземлился в Киеве", - сказали в справочной.
При этом в авиакомпании не сообщили никаких подробностей, в том числе, почему самолет не осуществил посадку в Москве, а также, где сейчас находятся пассажиры рейса, сославшись на конфиденциальность информации.
Вместе с тем в справочной киевского Международного аэропорта "Борисполь" не стали комментировать РИА новости ситуацию, переадресовали вопрос в авиакомпанию Wizz air.
Во вторник утров в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - из-за густого тумана были задержаны или отменены более 200 рейсов. Порядка 70 самолетов ушли на запасные аэродромы, говорил РИА Новости источник.
"Рейс был перенаправлен из Москвы в Киев. Самолет приземлился в Киеве", - сказали в справочной.
При этом в авиакомпании не сообщили никаких подробностей, в том числе, почему самолет не осуществил посадку в Москве, а также, где сейчас находятся пассажиры рейса, сославшись на конфиденциальность информации.
Вместе с тем в справочной киевского Международного аэропорта "Борисполь" не стали комментировать РИА новости ситуацию, переадресовали вопрос в авиакомпанию Wizz air.
Во вторник утров в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - из-за густого тумана были задержаны или отменены более 200 рейсов. Порядка 70 самолетов ушли на запасные аэродромы, говорил РИА Новости источник.
Нелетная погода наблюдается в российской столице с вечера понедельника. Московский главк МЧС сообщил, что сильный туман с видимостью 200-700 метров сохранится в Москве до конца суток 2 ноября.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайший час с сохранением до конца суток второго ноября местами по Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
Ранее ГИБДД из-за тумана рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайший час с сохранением до конца суток второго ноября местами по Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
Ранее ГИБДД из-за тумана рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте.