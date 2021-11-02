https://ru.sputnik.md/20211102/situatsiya-normalizuetsya-gaz-ukraine-budet-vozvraschen--spynu-46116417.html

Ситуация нормализуется, газ Украине будет возвращен — Спыну

Ситуация нормализуется, газ Украине будет возвращен — Спыну

Предстоит возвратить объемы газа, которые предоставила Молдове Украина

2021-11-02T19:28+0200

2021-11-02T19:28+0200

2021-11-02T19:28+0200

экономика

газ

константин спыну

электроэнергия

в молдове

молдова

природный газ

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КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Энергетический кризис завершился, обстановка нормализуется, сообщил во вторник в социальных сетях глава Министерства инфраструктуры и регионального развития, вице-премьер Андрей Спыну.Глава министерства проинформировал о мерах, которые предстоит принять в энергокомплексе в ближайший период.Так, предстоит перевести работу энергоблоков ТЭЦ-1 с потребления мазута обратно на газ. Кроме того, необходимо вновь начать накопление запасов топлива.Также Молдова должна компенсировать объемы газа, которые были взяты в период энергокризиса из украинской и румынской газотранспортных систем.За счет увеления графика производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС будет также компенсированы объемы энергии, взятые из электроэнергической системы Украины, сообщил вице-премьер.Когда и почему в Молдове ввели "режим тревоги" в связи с газовым кризисом, а потом объявили ЧППарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.Как проходили переговоры Молдовы с "Газпромом"Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211101/spynu-nezavisimyy-audit-dolg-gaz-zakaz-pravitelstvo-46093146.html

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газ, константин спыну, электроэнергия, в молдове, молдова, природный газ