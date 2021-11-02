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Скучает ли Киркоров по Молдове
Скучает ли Киркоров по Молдове
Скучают ли Бедрос и Филипп Киркоровы по Молдове, о культурных связях с Россией и том, как культура объединяет народы - с главой ассоциации "Молдова и ее меньшинства" Клуба ЮНЕСКО Евгенией Урсу
2021-11-02T20:50+0200
2021-11-02T20:50+0200
радио
молдова
филипп киркоров
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Важность культурного диалога между такими странами, как Молдова и Россия всегда оставалась актуальной. Страны, связанные общей историей, вековыми гуманитарно-культурными отношениями, всегда были в добром диалоге друг с другом.Сегодня сотни тысяч граждан Молдовы живут и работают в России и давно стали для российского народа своими, близкими людьми. О том, как Молдова и Россия должны развивать культурный диалог? Когда российские коллективы начнут массово приезжать в Молдову? Эти и другие вопросы обсудили с президентом ассоциации "Молдова и ее меньшинства" Клуба ЮНЕСКО, заслуженным деятелем искусств Республики Адыгея Евгенией Урсу и докторантом российского Училища имени Гнесиных Нгуеном Кхак Хоа.По ее словам, "как мост объединяет два берега, так и культура объединяет разные народы". Именно эта идея и сподвигла ее организовать Международный фестиваль-конкурс песни, танца, ораторского, инструментального, изобразительного и модельного искусства "Созвездие талантов". Собеседница считает, что культурная связь между Россией и Молдовой была, есть и будет. Она привела в пример также продюсирование народным артистом России Филиппом Киркоровым нескольких молдавских исполнителей на международном песенном конкурсе "Евровидение".А сам Киркоров, как отметила Урсу, никогда не забывает о своей связи с Молдовой, ведь именно отсюда началась его звездная карьера на эстраде.
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Алена Матвеева
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молдова, филипп киркоров, видео

Скучает ли Киркоров по Молдове

20:50 02.11.2021
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Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Что связывает Киркорова и Молдову, как культура объединяет народы, и когда в Кишинев начнут массово приезжать музыкальные коллективы из других стран – в нашем видеоподкасте.
Важность культурного диалога между такими странами, как Молдова и Россия всегда оставалась актуальной. Страны, связанные общей историей, вековыми гуманитарно-культурными отношениями, всегда были в добром диалоге друг с другом.
Сегодня сотни тысяч граждан Молдовы живут и работают в России и давно стали для российского народа своими, близкими людьми.
О том, как Молдова и Россия должны развивать культурный диалог? Когда российские коллективы начнут массово приезжать в Молдову? Эти и другие вопросы обсудили с президентом ассоциации "Молдова и ее меньшинства" Клуба ЮНЕСКО, заслуженным деятелем искусств Республики Адыгея Евгенией Урсу и докторантом российского Училища имени Гнесиных Нгуеном Кхак Хоа.
"И Молдова, и Россия будто поцелованы богом – у нас в Молдове замечательные голоса, и в России таланты, которых мы часто слушаем... Культуру надо поддерживать, как и экономику, и другие отрасли", – сказала Урсу.
По ее словам, "как мост объединяет два берега, так и культура объединяет разные народы". Именно эта идея и сподвигла ее организовать Международный фестиваль-конкурс песни, танца, ораторского, инструментального, изобразительного и модельного искусства "Созвездие талантов".
"Этот конкурс организован благодаря Бедросу Киркорову. Именно он настоял на этом... Мы проводим фестиваль "Созвездие талантов", в котором всегда принимают участие много конкурсантов из России", – добавила Урсу.
Собеседница считает, что культурная связь между Россией и Молдовой была, есть и будет. Она привела в пример также продюсирование народным артистом России Филиппом Киркоровым нескольких молдавских исполнителей на международном песенном конкурсе "Евровидение".
А сам Киркоров, как отметила Урсу, никогда не забывает о своей связи с Молдовой, ведь именно отсюда началась его звездная карьера на эстраде.
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