https://ru.sputnik.md/20211102/stavka-nds-dlya-horeca-sokhranitsya-na-urovne-6-46110420.html

Ставка НДС для HORECA сохранится на уровне 6%

Ставка НДС для HORECA сохранится на уровне 6%

Для гостиниц и общепита ставка НДС останется на уровне 6% на весь период ЧП в здравоохранении.

2021-11-02T16:31+0200

2021-11-02T16:31+0200

2021-11-02T16:31+0200

ндс

рестораны

гостиница

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1193/63/11936384_0:0:461:259_1920x0_80_0_0_5d6eeda7a22e3dcc5eb771dc14d89ba1.jpg

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Ставка НДС в размере 6% для сектора HoReCa действует на все время чрезвычайного положения и/или во время чрезвычайного положения в области здравоохранения, напоминают в Ассоциации рестораторов MĂR.В связи с тем, что Чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения было продлено постановлением Национальной чрезвычайной комиссии в области общественного здоровья до 30 ноября 2021 года, продолжается и льготный период НДС, сообщают в организации.За снижение НДС для сектора HoReCa с 12% до 6% в парламенте проголосовали в конце сентября.Законопроект о понижении налога поддержали 86 депутатов.Как говорится в законопроекте, снижение возможно при введении чрезвычайного положения в стране или ЧП в здравоохранении.В Молдове ЧП в области общественного здоровья было введено на национальном уровне 10 сентября и будет активно до 30 октября.

https://ru.sputnik.md/20210923/deputaty-snizhenie-nds-sektor-horeca-44985564.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

ндс, рестораны, гостиница