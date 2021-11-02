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Ставка НДС для HORECA сохранится на уровне 6%
Ставка НДС для HORECA сохранится на уровне 6%
Для гостиниц и общепита ставка НДС останется на уровне 6% на весь период ЧП в здравоохранении.
2021-11-02T16:31+0200
2021-11-02T16:31+0200
ндс
рестораны
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общество
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КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Ставка НДС в размере 6% для сектора HoReCa действует на все время чрезвычайного положения и/или во время чрезвычайного положения в области здравоохранения, напоминают в Ассоциации рестораторов MĂR.В связи с тем, что Чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения было продлено постановлением Национальной чрезвычайной комиссии в области общественного здоровья до 30 ноября 2021 года, продолжается и льготный период НДС, сообщают в организации.За снижение НДС для сектора HoReCa с 12% до 6% в парламенте проголосовали в конце сентября.Законопроект о понижении налога поддержали 86 депутатов.Как говорится в законопроекте, снижение возможно при введении чрезвычайного положения в стране или ЧП в здравоохранении.В Молдове ЧП в области общественного здоровья было введено на национальном уровне 10 сентября и будет активно до 30 октября.
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Евгений Чебан
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ндс, рестораны, гостиница

Ставка НДС для HORECA сохранится на уровне 6%

16:31 02.11.2021
© © Photo : SXC.huServi à la parisienne
Servi à la parisienne - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
© © Photo : SXC.hu
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Для гостиниц и общепита ставка НДС останется на уровне 6% на весь период ЧП в здравоохранении.
КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Ставка НДС в размере 6% для сектора HoReCa действует на все время чрезвычайного положения и/или во время чрезвычайного положения в области здравоохранения, напоминают в Ассоциации рестораторов MĂR.
В связи с тем, что Чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения было продлено постановлением Национальной чрезвычайной комиссии в области общественного здоровья до 30 ноября 2021 года, продолжается и льготный период НДС, сообщают в организации.
"MĂR продолжит диалог с государственными органами, чтобы сохранить ставку НДС 6% и на последующие финансовые годы. Эта мера поможет восстановлению экономики и развитию индустрии гостеприимства", - говорится в сообщении организации.
За снижение НДС для сектора HoReCa с 12% до 6% в парламенте проголосовали в конце сентября.
Restaurant - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
Депутаты приняли в двух чтениях снижение НДС для сектора HoReCa
23 сентября, 13:19
Законопроект о понижении налога поддержали 86 депутатов.
Как говорится в законопроекте, снижение возможно при введении чрезвычайного положения в стране или ЧП в здравоохранении.
В Молдове ЧП в области общественного здоровья было введено на национальном уровне 10 сентября и будет активно до 30 октября.
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