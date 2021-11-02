https://ru.sputnik.md/20211102/tarif-na-gaz-dlya-potrebiteley-vyrastet-vadim-cheban-46121190.html

Тариф на газ для потребителей вырастет - Вадим Чебан

Тариф на газ для потребителей вырастет - Вадим Чебан

Стоимость кубометра газа для молдавского потребителя в октябре останется неизменной, но с ноября тариф вырастет.

2021-11-02T22:40+0200

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экономика

в молдове

молдова

"молдовагаз"

вадим чебан

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КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Тарифы на природный газ в следующем месяце вырастут - об этом во вторник на одном из частных молдавских телеканалов заявил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.Уточнения последовали в контексте того, что Республика Молдова подписала контракт на поставку природного газа с "Газпромом" сроком на пять лет.Чебан отметил, что новые тарифы, которые будут установлены для потребителей, будут обсуждаться с НАРЭ. Он не дал четкого ответа на вопрос, может ли тариф достигнуть десяти леев за кубометр газа, мотивируя это тем, что расчеты по новой цене еще ведутся - они основаны на рыночных котировках, объемах потребления и обменном курсе.При этом Чебан уточнил, что этим летом "Молдовагаз" потребовал повышения до 6 леев и 50 банов за кубометр газа, но теперь новый тариф может быть выше. Как только завершатся обсуждения по данному вопросу с НАРЭ, "Молдовагаз" обнародует новый тариф на газ для потребителей, отметил он."Будет явно неприятно, что тарифы вырастут, но мы должны это преодолеть. Я надеюсь, что правительство предоставит субсидии. Это шок для всех, но мы надеемся, что этот кризис не будет слишком сильным и мы скоро восстановимся", - уточнил Чебан.Он заявил, что не может раскрыть цену, по которой был подписан контракт с "Газпромом", и что на самом деле и "Газпром", и "Молдовагаз" хотели, чтобы этот тариф был секретным, чтобы избежать спекуляций. На вопрос, как проходили переговоры с "Газпромом" в Санкт-Петербурге, он ответил, что дискуссии были сложными, но проходили в дружеской атмосфере."Была очень дружелюбная атмосфера. И "Газпром" хотел прийти к консенсусу и общему знаменателю, и мы этого хотели. (...) Впервые два акционера сели за стол и обсудили все проблемы АО "Молдовагаз", - сказал Вадим Чебан.По его словам, долгосрочнй контракт Молдове необходим.Он также уточнил, что ЧП в энергетической сфере по-прежнему действует в Молдове, так что что членам Комиссии по чрезвычайным ситуациям предстоит принять какие-то решения по этому поводу, после чего ЧП может быть снято.Газовый кризис в МолдовеМолдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211101/spynu-tarify-na-gaz-dlya-potrebiteley-vyrastut-v-noyabre--46073600.html

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в молдове, молдова, "молдовагаз", вадим чебан