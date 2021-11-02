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Торговля детьми и сексуальная эксплуатация - двум девушкам грозит до 20 лет тюрьмы
Торговля детьми и сексуальная эксплуатация - двум девушкам грозит до 20 лет тюрьмы
Молодые девушки задержаны за торговлю детьми и совершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации
2021-11-02T15:41+0200
2021-11-02T15:41+0200
полиция
торговля людьми
сутенерство
общество
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КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Две 20-летние девушки из Флорештского и Сынжерейского района были задержаны по подозрению в торговле детьми и совершеннолетними с целью коммерческой сексуальной эксплуатации.В результате расследования, проведенного сотрудниками Центра по борьбе с торговлей людьми совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, было установлено, что в течение 2021 года подозреваемые завербовали 16-летнюю несовершеннолетнюю и 19-летнего молодого человека для оказания сексуальных услуг."Воспользовавшись тем, что потерпевшие относятся к категории уязвимых, несовершеннолетняя воспитывается только бабушкой, а мальчик - из детского дома, подозреваемые легко убедили их и укрыли в квартире в Кишиневе. Впоследствии под предлогом того, что необходимо было платить за квартиру, покупать еду, а также другие коммунальные услуги, они потребовали оказывать сексуальные услуги за определенную плату”, - говорится в сообщении полиции.И несовершеннолетняя, и 19-летний должны были поддерживать отношения с идентифицированными клиентами через рекламный сайт.За услуги сексуального характера "клиенты" платили от 500 до 1500 леев. В течение дня потерпевшие обслуживали от пяти до восьми "клиентов". Жертвам не давали денег, их только кормили.Подозреваемые были задержаны 22 октября, а потерпевшие помещены в специализированный центр размещения для оказания соответствующей помощи. Сообщается, что у одной из жертв был выявлен положительный результат теста на ВИЧ/СПИД.По данному делу возбуждено два уголовных дела, подозреваемые задержаны и помещены под арест сроком на 30 суток.Согласно уголовному законодательству, торговля людьми и детьми, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет.Полиция изучает все обстоятельства дела и предпринимает меры для установления других лиц, причастных к преступлению, а также других потерпевших.
https://ru.sputnik.md/20210715/prokhozhie-s-pomoschyu-politseyskogo-zaderzhali-podozrevaemogo-v-pedofilii-35527632.html
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Евгений Чебан
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полиция, торговля людьми, сутенерство

Торговля детьми и сексуальная эксплуатация - двум девушкам грозит до 20 лет тюрьмы

15:41 02.11.2021
© Pixabay / CounsellingДевушка
Девушка - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
© Pixabay / Counselling
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Молодые девушки задержаны за торговлю детьми и совершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.
КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Две 20-летние девушки из Флорештского и Сынжерейского района были задержаны по подозрению в торговле детьми и совершеннолетними с целью коммерческой сексуальной эксплуатации.
В результате расследования, проведенного сотрудниками Центра по борьбе с торговлей людьми совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, было установлено, что в течение 2021 года подозреваемые завербовали 16-летнюю несовершеннолетнюю и 19-летнего молодого человека для оказания сексуальных услуг.
"Воспользовавшись тем, что потерпевшие относятся к категории уязвимых, несовершеннолетняя воспитывается только бабушкой, а мальчик - из детского дома, подозреваемые легко убедили их и укрыли в квартире в Кишиневе. Впоследствии под предлогом того, что необходимо было платить за квартиру, покупать еду, а также другие коммунальные услуги, они потребовали оказывать сексуальные услуги за определенную плату”, - говорится в сообщении полиции.
И несовершеннолетняя, и 19-летний должны были поддерживать отношения с идентифицированными клиентами через рекламный сайт.
За услуги сексуального характера "клиенты" платили от 500 до 1500 леев. В течение дня потерпевшие обслуживали от пяти до восьми "клиентов". Жертвам не давали денег, их только кормили.
Подозреваемые были задержаны 22 октября, а потерпевшие помещены в специализированный центр размещения для оказания соответствующей помощи. Сообщается, что у одной из жертв был выявлен положительный результат теста на ВИЧ/СПИД.
По данному делу возбуждено два уголовных дела, подозреваемые задержаны и помещены под арест сроком на 30 суток.
Согласно уголовному законодательству, торговля людьми и детьми, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет.
Полиция изучает все обстоятельства дела и предпринимает меры для установления других лиц, причастных к преступлению, а также других потерпевших.
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