https://ru.sputnik.md/20211102/torgovlya-deti-seksualnaya--ekspluatatsiya-devushki-20-let-tyurma-46108847.html

Торговля детьми и сексуальная эксплуатация - двум девушкам грозит до 20 лет тюрьмы

Торговля детьми и сексуальная эксплуатация - двум девушкам грозит до 20 лет тюрьмы

Молодые девушки задержаны за торговлю детьми и совершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации

2021-11-02T15:41+0200

2021-11-02T15:41+0200

2021-11-02T15:41+0200

полиция

торговля людьми

сутенерство

общество

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КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Две 20-летние девушки из Флорештского и Сынжерейского района были задержаны по подозрению в торговле детьми и совершеннолетними с целью коммерческой сексуальной эксплуатации.В результате расследования, проведенного сотрудниками Центра по борьбе с торговлей людьми совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, было установлено, что в течение 2021 года подозреваемые завербовали 16-летнюю несовершеннолетнюю и 19-летнего молодого человека для оказания сексуальных услуг."Воспользовавшись тем, что потерпевшие относятся к категории уязвимых, несовершеннолетняя воспитывается только бабушкой, а мальчик - из детского дома, подозреваемые легко убедили их и укрыли в квартире в Кишиневе. Впоследствии под предлогом того, что необходимо было платить за квартиру, покупать еду, а также другие коммунальные услуги, они потребовали оказывать сексуальные услуги за определенную плату”, - говорится в сообщении полиции.И несовершеннолетняя, и 19-летний должны были поддерживать отношения с идентифицированными клиентами через рекламный сайт.За услуги сексуального характера "клиенты" платили от 500 до 1500 леев. В течение дня потерпевшие обслуживали от пяти до восьми "клиентов". Жертвам не давали денег, их только кормили.Подозреваемые были задержаны 22 октября, а потерпевшие помещены в специализированный центр размещения для оказания соответствующей помощи. Сообщается, что у одной из жертв был выявлен положительный результат теста на ВИЧ/СПИД.По данному делу возбуждено два уголовных дела, подозреваемые задержаны и помещены под арест сроком на 30 суток.Согласно уголовному законодательству, торговля людьми и детьми, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет.Полиция изучает все обстоятельства дела и предпринимает меры для установления других лиц, причастных к преступлению, а также других потерпевших.

https://ru.sputnik.md/20210715/prokhozhie-s-pomoschyu-politseyskogo-zaderzhali-podozrevaemogo-v-pedofilii-35527632.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

полиция, торговля людьми, сутенерство