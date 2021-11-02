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ЦИК обязал PAS вернуть 100 тысяч леев в бюджет Молдовы
ЦИК обязал PAS вернуть 100 тысяч леев в бюджет Молдовы
Правящая партия "Действия и солидарности" и еще пять молдавских партий обязаны вернуть в госбюджет незаконно полученные средства.
2021-11-02T17:49+0200
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КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Шесть политических партий обязаны вернуть различные суммы незаконно полученных средств в государственный бюджет. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по итогам проверки финансовых отчетов партий.Политическая Партия "Наша партия" вернет в бюджет 23 852 лея, "Партия действия и солидарности" должна перечислить в бюджет 100 000 леев, "Партия развития и консолидации Молдовы" 40 000 леев, "Народная партия Республики Молдова" - 12 000 леев, политическая Партия "Демократия дома" 7000 леев и Политическая партия Европу строим дома (PACE) обязана вернуть в бюджет 90 000 леев.Если партии не перечислят деньги в бюджет в установленный срок они перестанут получать государственные субсидии.В то же время, ЦИК обязал 30 политических партий в течение пяти рабочих дней предоставить недостающую информацию и/или исправленный отчет в соответствии с положениями закона.
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Евгений Чебан
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цик, pas

ЦИК обязал PAS вернуть 100 тысяч леев в бюджет Молдовы

17:49 02.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausComisia Electorală Centrală a Republcii Moldova
Comisia Electorală Centrală a Republcii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Правящая Партия "Действия и солидарности" и еще пять молдавских партий обязаны вернуть в госбюджет незаконно полученные средства.
КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Шесть политических партий обязаны вернуть различные суммы незаконно полученных средств в государственный бюджет. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по итогам проверки финансовых отчетов партий.
Политическая Партия "Наша партия" вернет в бюджет 23 852 лея, "Партия действия и солидарности" должна перечислить в бюджет 100 000 леев, "Партия развития и консолидации Молдовы" 40 000 леев, "Народная партия Республики Молдова" - 12 000 леев, политическая Партия "Демократия дома" 7000 леев и Политическая партия Европу строим дома (PACE) обязана вернуть в бюджет 90 000 леев.
Если партии не перечислят деньги в бюджет в установленный срок они перестанут получать государственные субсидии.

"Кроме того, политические партии, получатели субсидий из государственного бюджета, были предупреждены о необходимости использования 20% суммы ежегодных ассигнований из государственного бюджета для поощрения участия женщин в политике, и 10% от суммы полученных средств - для поощрения молодых людей", - говорится в сообщении ЦИК.

В то же время, ЦИК обязал 30 политических партий в течение пяти рабочих дней предоставить недостающую информацию и/или исправленный отчет в соответствии с положениями закона.
Партия Социалистов РМ - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
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