https://ru.sputnik.md/20211102/tsik-pas-vernut-100-tysyach-leev-byudzhet-moldova-46113552.html
ЦИК обязал PAS вернуть 100 тысяч леев в бюджет Молдовы
ЦИК обязал PAS вернуть 100 тысяч леев в бюджет Молдовы
Правящая партия "Действия и солидарности" и еще пять молдавских партий обязаны вернуть в госбюджет незаконно полученные средства.
2021-11-02T17:49+0200
2021-11-02T17:49+0200
2021-11-02T17:49+0200
цик
pas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/13/35581029_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_07070decefda7707c9a5e34c08d1764d.jpg
КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Шесть политических партий обязаны вернуть различные суммы незаконно полученных средств в государственный бюджет. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по итогам проверки финансовых отчетов партий.Политическая Партия "Наша партия" вернет в бюджет 23 852 лея, "Партия действия и солидарности" должна перечислить в бюджет 100 000 леев, "Партия развития и консолидации Молдовы" 40 000 леев, "Народная партия Республики Молдова" - 12 000 леев, политическая Партия "Демократия дома" 7000 леев и Политическая партия Европу строим дома (PACE) обязана вернуть в бюджет 90 000 леев.Если партии не перечислят деньги в бюджет в установленный срок они перестанут получать государственные субсидии.В то же время, ЦИК обязал 30 политических партий в течение пяти рабочих дней предоставить недостающую информацию и/или исправленный отчет в соответствии с положениями закона.
https://ru.sputnik.md/20211018/partia-sotsialistov-predsedatel-45663991.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/13/35581029_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e4b2e895905538f0a714d997b922dd6a.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
цик, pas
ЦИК обязал PAS вернуть 100 тысяч леев в бюджет Молдовы
Правящая Партия "Действия и солидарности" и еще пять молдавских партий обязаны вернуть в госбюджет незаконно полученные средства.
КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Шесть политических партий обязаны вернуть различные суммы незаконно полученных средств в государственный бюджет. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по итогам проверки финансовых отчетов партий.
Политическая Партия "Наша партия" вернет в бюджет 23 852 лея, "Партия действия и солидарности" должна перечислить в бюджет 100 000 леев, "Партия развития и консолидации Молдовы" 40 000 леев, "Народная партия Республики Молдова" - 12 000 леев, политическая Партия "Демократия дома" 7000 леев и Политическая партия Европу строим дома (PACE) обязана вернуть в бюджет 90 000 леев.
Если партии не перечислят деньги в бюджет в установленный срок они перестанут получать государственные субсидии.
"Кроме того, политические партии, получатели субсидий из государственного бюджета, были предупреждены о необходимости использования 20% суммы ежегодных ассигнований из государственного бюджета для поощрения участия женщин в политике, и 10% от суммы полученных средств - для поощрения молодых людей", - говорится в сообщении ЦИК.
В то же время, ЦИК обязал 30 политических партий в течение пяти рабочих дней предоставить недостающую информацию и/или исправленный отчет в соответствии с положениями закона.