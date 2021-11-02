https://ru.sputnik.md/20211102/tsik-pas-vernut-100-tysyach-leev-byudzhet-moldova-46113552.html

ЦИК обязал PAS вернуть 100 тысяч леев в бюджет Молдовы

ЦИК обязал PAS вернуть 100 тысяч леев в бюджет Молдовы

Правящая партия "Действия и солидарности" и еще пять молдавских партий обязаны вернуть в госбюджет незаконно полученные средства.

2021-11-02T17:49+0200

2021-11-02T17:49+0200

2021-11-02T17:49+0200

цик

pas

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КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Шесть политических партий обязаны вернуть различные суммы незаконно полученных средств в государственный бюджет. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по итогам проверки финансовых отчетов партий.Политическая Партия "Наша партия" вернет в бюджет 23 852 лея, "Партия действия и солидарности" должна перечислить в бюджет 100 000 леев, "Партия развития и консолидации Молдовы" 40 000 леев, "Народная партия Республики Молдова" - 12 000 леев, политическая Партия "Демократия дома" 7000 леев и Политическая партия Европу строим дома (PACE) обязана вернуть в бюджет 90 000 леев.Если партии не перечислят деньги в бюджет в установленный срок они перестанут получать государственные субсидии.В то же время, ЦИК обязал 30 политических партий в течение пяти рабочих дней предоставить недостающую информацию и/или исправленный отчет в соответствии с положениями закона.

https://ru.sputnik.md/20211018/partia-sotsialistov-predsedatel-45663991.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

цик, pas