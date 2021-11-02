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Мир за сутки: туман в Москве, скука на саммите в Глазго и ситуация с COVID
Мир за сутки: туман в Москве, скука на саммите в Глазго и ситуация с COVID
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке. 02.11.2021, Sputnik Молдова
2021-11-02T08:52+0200
2021-11-02T09:00+0200
в мире
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КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Во вторник утром в трех московских аэропортах – "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" было задержано или отменено более 100 рейсов. Причиной стал густой туман, опустившийся на российскую столицу в понедельник вечером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписание".Источник агентства также сообщил, что самолеты, не сумевшие сесть в аэропортах Москвы из-за тумана, ушли на запасные аэродромы: большинство выбрало другой столичный аэропорт, некоторые рейсы отправились в Санкт-Петербург или Нижний Новгород, а один борт отправился в Ригу.Гидрометцентр России продлил желтый уровень погодной опасности из-за тумана в Москве и Московской области до 9.00 вторника.Трамп: Байден на саммите по климату уснул от скукиЭкс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден заснул на саммите по климату. Причиной он назвал скуку мероприятия.Многие могли увидеть, как на видеотрансляции саммита, как глаза 78-летнего американского президента, сидящего со сложенными на груди руками и закрытыми глазами. В такой позе американский президент просидел несколько минут. Спал ли он при этом – неизвестно. Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 247 миллионов.На утро 2 ноября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 247 129 785. Из них 5 005 401 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (46 089 316). Следом идут Индия (34 285 814) и Бразилия (21 814 693).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (9 140 131), Россия (8 417 305), Турция (8 061 636), Франция (7 270 410), Иран (5 934 495), Аргентина (5 289 945) и Испания (5 011 148).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 073 125 случаев заражения, в Румынии – 1 655 024.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 339 114. В понедельник профильное министерство сообщило о 1346 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 7828, выздоровело 317 244 человек.
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в мире

Мир за сутки: туман в Москве, скука на саммите в Глазго и ситуация с COVID

08:52 02.11.2021 (обновлено: 09:00 02.11.2021)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТуман в Москве
Туман в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
/
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Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Во вторник утром в трех московских аэропортах – "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" было задержано или отменено более 100 рейсов. Причиной стал густой туман, опустившийся на российскую столицу в понедельник вечером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Источник агентства также сообщил, что самолеты, не сумевшие сесть в аэропортах Москвы из-за тумана, ушли на запасные аэродромы: большинство выбрало другой столичный аэропорт, некоторые рейсы отправились в Санкт-Петербург или Нижний Новгород, а один борт отправился в Ригу.
Гидрометцентр России продлил желтый уровень погодной опасности из-за тумана в Москве и Московской области до 9.00 вторника.

Трамп: Байден на саммите по климату уснул от скуки

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден заснул на саммите по климату. Причиной он назвал скуку мероприятия.

"Даже Байден не мог выдержать того, чтобы выслушивать столько раз про фальшивое глобальное потепление… Байден отправился в Европу, заявляя, что глобальное потепление – самый высокий приоритет, и тут же заснул на виду у всего мира, на самой конференции. Никто, у кого есть подлинный энтузиазм и вера в этот вопрос, никогда не заснет!" – цитирует РИА Новости заявление Трампа.

Многие могли увидеть, как на видеотрансляции саммита, как глаза 78-летнего американского президента, сидящего со сложенными на груди руками и закрытыми глазами. В такой позе американский президент просидел несколько минут. Спал ли он при этом – неизвестно.

Ситуация с COVID-19 в мире

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 247 миллионов.
На утро 2 ноября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 247 129 785. Из них 5 005 401 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (46 089 316). Следом идут Индия (34 285 814) и Бразилия (21 814 693).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (9 140 131), Россия (8 417 305), Турция (8 061 636), Франция (7 270 410), Иран (5 934 495), Аргентина (5 289 945) и Испания (5 011 148).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 073 125 случаев заражения, в Румынии – 1 655 024.
Activitatea SAMU Botanica - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
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Ученые рассказали о связи вакцинации от COVID-19 и онкологии
Вчера, 22:44
В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 339 114. В понедельник профильное министерство сообщило о 1346 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 7828, выздоровело 317 244 человек.
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