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Уборка винограда в Гагаузии завершается: на сколько подорожали технические сорта
Уборка винограда в Гагаузии завершается: на сколько подорожали технические сорта
Уборка винограда в Гагаузии завершается: на сколько подорожали технические сорта
2021-11-02T15:14+0200
2021-11-02T15:14+0200
виноград
гагаузия
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КОМРАТ, 2 ноя - Sputnik, Максим Топал. К настоящему времени в Гагаузии уже было собрано 26 тысяч 300 тонн винограда. Такой урожай получен по итогам уборки более 85 процентов плантаций.Как рассказал Sputnik Молдова начальник Главного управления агропромышленного комплекса автономии Андрей Димитрогло, аграрии завершили сбор урожая с трех тысяч 750 гектаров виноградников. Всего их в автономии более четырех тысяч."Урожайность винограда осталась на уровне прошлого года, это примерно семь тонн с гектара. Если по полевым культурам в этом году у нас рекорды, то по многолетним насаждениям рекордов нет, поскольку на эти культуры повлияла прошлогодняя засуха", - отметил Андрей Димитрогло.Что касается ценовой политики, чиновник отметил, что она в нынешнем сезоне "очень хорошая" для аграриев."Обычно сельхозпредприятия продавали технические сорта винограда за 4,50 лея, но в этом году цена доходит до 7-8 леев за килограмм", - сказал глава управления АПК.В этом году в Гагаузии также собрано 1 тысяча 175 тонн столового винограда. Часть урожая заложена в холодильные комплексы для последующей реализации.
https://ru.sputnik.md/20211020/sbor-urozhaya-vinograda-moldove-kakie-tseny-ozhidat-45711761.html
гагаузия
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виноград, гагаузия

Уборка винограда в Гагаузии завершается: на сколько подорожали технические сорта

15:14 02.11.2021
© Sputnik / Miroslav RotariВиноградник
Виноградник - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Данные по урожайности винограда озвучили в Главном управлении агропромышленного комплекса автономии.
КОМРАТ, 2 ноя - Sputnik, Максим Топал. К настоящему времени в Гагаузии уже было собрано 26 тысяч 300 тонн винограда. Такой урожай получен по итогам уборки более 85 процентов плантаций.
Как рассказал Sputnik Молдова начальник Главного управления агропромышленного комплекса автономии Андрей Димитрогло, аграрии завершили сбор урожая с трех тысяч 750 гектаров виноградников. Всего их в автономии более четырех тысяч.
"Урожайность винограда осталась на уровне прошлого года, это примерно семь тонн с гектара. Если по полевым культурам в этом году у нас рекорды, то по многолетним насаждениям рекордов нет, поскольку на эти культуры повлияла прошлогодняя засуха", - отметил Андрей Димитрогло.
Что касается ценовой политики, чиновник отметил, что она в нынешнем сезоне "очень хорошая" для аграриев.
"Обычно сельхозпредприятия продавали технические сорта винограда за 4,50 лея, но в этом году цена доходит до 7-8 леев за килограмм", - сказал глава управления АПК.
В этом году в Гагаузии также собрано 1 тысяча 175 тонн столового винограда. Часть урожая заложена в холодильные комплексы для последующей реализации.
Виноград - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
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