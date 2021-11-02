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https://ru.sputnik.md/20211102/v-kishineve-vstretilis-predstaviteli-midei-i-mid-rossii-46118868.html
В Кишиневе встретились представители МИДЕИ и МИД России
В Кишиневе встретились представители МИДЕИ и МИД России
Дипломаты готовят встречу министров иностранных дел России и Молдовы
2021-11-02T22:23+0200
2021-11-02T22:23+0200
политика
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нику попеску
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КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. В Кишиневе во вторник прошли консультации между представителями МИДЕИ и МИД России.️Госсекретарь МИДЕИ Руслан Болбочан обсудил двусторонние отношения Молдовы и России с директором Второго департамента стран СНГ Алексеем Полищуком.️Встреча состоялась в преддверии визита в Россию главы МИДЕИ Нику Попеску.Ранее МИД России сообщил, что программой визита предусмотрены переговоры министров, которые рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на тематику взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран.Планируется обмен мнениями по основным глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в рамках ключевых международных организаций, прежде всего ООН, а также региональных интеграционных форматов, включая СНГ, ЕАЭС и ЧЭС.Отмечается, что "важное место в ходе переговоров займет обсуждение текущего состояния и перспектив приднестровского урегулирования".
https://ru.sputnik.md/20211014/lavrov-russia-gotova-kontakty-moldova-45505552.html
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Александр Исаев
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мидеи, мид рф, нику попеску, в молдове

В Кишиневе встретились представители МИДЕИ и МИД России

22:23 02.11.2021
© Photo : Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii MoldovaМолдавско-российские дипломатические консультации в Кишиневе
Молдавско-российские дипломатические консультации в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
© Photo : Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Дипломаты обсудили двустороннюю повестку дня в преддверии визита главы МИДЕИ Нику Попеску в Москву.
КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. В Кишиневе во вторник прошли консультации между представителями МИДЕИ и МИД России.
️Госсекретарь МИДЕИ Руслан Болбочан обсудил двусторонние отношения Молдовы и России с директором Второго департамента стран СНГ Алексеем Полищуком.
© Photo : Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii MoldovaМолдавско-российские консультации в Кишиневе
Молдавско-российские дипломатические консультации в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
Молдавско-российские консультации в Кишиневе
© Photo : Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
️Встреча состоялась в преддверии визита в Россию главы МИДЕИ Нику Попеску.
© Photo : Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii MoldovaМолдавско-российские консультации в Кишиневе
Молдавско-российские дипломатические консультации в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
Молдавско-российские консультации в Кишиневе
© Photo : Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
Ранее МИД России сообщил, что программой визита предусмотрены переговоры министров, которые рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на тематику взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран.
Планируется обмен мнениями по основным глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в рамках ключевых международных организаций, прежде всего ООН, а также региональных интеграционных форматов, включая СНГ, ЕАЭС и ЧЭС.
Отмечается, что "важное место в ходе переговоров займет обсуждение текущего состояния и перспектив приднестровского урегулирования".
Встреча глав МИД РФ и Бахрейна С. Лаврова и А. Аз-Зайяни - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
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