https://ru.sputnik.md/20211102/v-kishineve-vstretilis-predstaviteli-midei-i-mid-rossii-46118868.html

В Кишиневе встретились представители МИДЕИ и МИД России

В Кишиневе встретились представители МИДЕИ и МИД России

Дипломаты готовят встречу министров иностранных дел России и Молдовы

2021-11-02T22:23+0200

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политика

мидеи

мид рф

нику попеску

в молдове

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КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. В Кишиневе во вторник прошли консультации между представителями МИДЕИ и МИД России.️Госсекретарь МИДЕИ Руслан Болбочан обсудил двусторонние отношения Молдовы и России с директором Второго департамента стран СНГ Алексеем Полищуком.️Встреча состоялась в преддверии визита в Россию главы МИДЕИ Нику Попеску.Ранее МИД России сообщил, что программой визита предусмотрены переговоры министров, которые рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на тематику взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран.Планируется обмен мнениями по основным глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в рамках ключевых международных организаций, прежде всего ООН, а также региональных интеграционных форматов, включая СНГ, ЕАЭС и ЧЭС.Отмечается, что "важное место в ходе переговоров займет обсуждение текущего состояния и перспектив приднестровского урегулирования".

https://ru.sputnik.md/20211014/lavrov-russia-gotova-kontakty-moldova-45505552.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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мидеи, мид рф, нику попеску, в молдове