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В Молдову прибыла новая партия вакцины Pfizer
В Молдову прибыла новая партия вакцины Pfizer
Молдова получила очередную партию вакцины Pfizer из закупленной партии в 700 тысяч доз.
2021-11-02T20:20+0200
2021-11-02T20:20+0200
вакцина
вакцинация
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Национальное агентство общественного здравоохранения получило во вторник очередную партию из 42 120 доз вакцины Pfizer/BioNTech. Это еще один транш из 700 830 доз, закупленных Министерством здравоохранения. Препараты должны распределяться пропорционально во всех пунктах вакцинации в стране, сообщили в минздраве.Закупка вакцины производится в рамках проекта "Чрезвычайное реагирование на COVID-19 и поддержка микро-, малых и средних предприятий" в соответствии с Рамочным соглашением о займе между Республикой Молдова и Банком развития Совета Европы.Всего в Республику Молдова поступило 510 570 доз вакцины Pfizer. Через платформу COVAX - 125 190 доз, пожертвование из Румынии - 100 620 доз, приобретение - 285 980 доз. На данный момент 876 595 человек из Республики Молдова прошли полную схему вакцинации.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211031/selakh-moldovy-idet-kampaniya-vaktsinatsii-privivki-kolyat-pryamo-na-ulitse-46054856.html
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Евгений Чебан
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вакцина, вакцинация, в молдове, молдова

В Молдову прибыла новая партия вакцины Pfizer

20:20 02.11.2021
© REUTERS / DADO RUVICPfizer - Biontech
Pfizer - Biontech - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Молдова получила очередную поставку вакцины Pfizer из закупленной партии в 700 тысяч доз.
КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Национальное агентство общественного здравоохранения получило во вторник очередную партию из 42 120 доз вакцины Pfizer/BioNTech. Это еще один транш из 700 830 доз, закупленных Министерством здравоохранения. Препараты должны распределяться пропорционально во всех пунктах вакцинации в стране, сообщили в минздраве.
Закупка вакцины производится в рамках проекта "Чрезвычайное реагирование на COVID-19 и поддержка микро-, малых и средних предприятий" в соответствии с Рамочным соглашением о займе между Республикой Молдова и Банком развития Совета Европы.
В сёлах Молдовы проходит кампания по вакцинации населения - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Коронавирус
В селах Молдовы идет кампания вакцинации: прививки делают прямо на улице
31 октября, 16:44
Всего в Республику Молдова поступило 510 570 доз вакцины Pfizer. Через платформу COVAX - 125 190 доз, пожертвование из Румынии - 100 620 доз, приобретение - 285 980 доз. На данный момент 876 595 человек из Республики Молдова прошли полную схему вакцинации.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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