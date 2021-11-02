https://ru.sputnik.md/20211102/venetsianskaya-komissia-stambulskaya-konventsia-46097033.html
КС Молдовы запросил мнение Венецианской комиссии о Стамбульской конвенции
КС Молдовы запросил мнение Венецианской комиссии о Стамбульской конвенции
Молдова отправила запрос к Венецианской комиссии с просьбой высказаться по вопросу ее соответствия молдавской Конституции.
2021-11-02T10:04+0200
2021-11-02T10:04+0200
2021-11-02T10:15+0200
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КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Конституционный суд Республики Молдова запросил мнение Венецианской комиссии Совета Европы в рамках рассмотрения запроса о конституционности положений Стамбульской конвенции. Об этом ведомство сообщило на официальном сайте инстанции.Также сообщается, что комиссия представит свое мнение в декабре.Напомним, депутаты Блока коммунистов и социалистов Василе Боля и Григоре Новак обжаловали в Конституционном суде закон о ратификации Стамбульской конвенции."Что касается причин обращения, мы неоднократно заявляли и считаем, что цель конвенции замаскирована и полностью чужда убеждениям большинства граждан Республики Молдова, но, что более важно, она противоречит положениям Высшего закона Республики Молдова", — сообщил в соцсети Новак.Напомним, конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, больше известную как Стамбульская конвенция, парламент ратифицировал 14 октября голосами фракции PAS.Против конвенции ранее также выступила Митрополия Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211020/gender-pol-rossiyskiy-sotsiolog-stambulskaea-konventsiea-45743110.html
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конституционный суд, комиссия, конвенция, в молдове, молдова
КС Молдовы запросил мнение Венецианской комиссии о Стамбульской конвенции
10:04 02.11.2021 (обновлено: 10:15 02.11.2021)
Судьи просят Венецианскую комиссию высказаться по вопросу соответствия конвенции молдавской Конституции.
КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Конституционный суд Республики Молдова запросил мнение Венецианской комиссии Совета Европы в рамках рассмотрения запроса о конституционности положений Стамбульской конвенции. Об этом ведомство сообщило на официальном сайте инстанции.
"В контексте общественной дискуссии относительно предполагаемой неконституционности Закона о ратификации Стамбульской конвенции, сообщаем, что председатель Конституционного суда Домника Маноле, попросила Венецианскую комиссию высказать свое мнение по этому поводу", — заявили в КС.
Также сообщается, что комиссия представит свое мнение в декабре.
Напомним, депутаты Блока коммунистов и социалистов Василе Боля и Григоре Новак обжаловали в Конституционном суде закон о ратификации Стамбульской конвенции.
"Что касается причин обращения, мы неоднократно заявляли и считаем, что цель конвенции замаскирована и полностью чужда убеждениям большинства граждан Республики Молдова, но, что более важно, она противоречит положениям Высшего закона Республики Молдова", — сообщил в соцсети Новак.
Напомним, конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, больше известную как Стамбульская конвенция, парламент ратифицировал 14 октября голосами фракции PAS.
Против конвенции ранее также выступила Митрополия Молдовы.