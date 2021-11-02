https://ru.sputnik.md/20211102/vitse-premer-moldovy-rasskazal-situatsii-gazotransportnoy-sisteme-46115991.html

Вице-премьер Молдовы рассказал о ситуации в газотранспортной системе страны

Вице-премьер Молдовы рассказал о ситуации в газотранспортной системе страны

Давление в газотранспортной системе продолжает расти

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экономика

газопровод

газ

давление

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Давление в транспортной системе "Молдоватрансгаза" выше критических значений и продолжает расти, об этом во вторник сообщил вице-премьер Андрей Спыну. ️По предоставленной Спыну информации, объем газа на пунктах соединения с Украиной составляет 14,2 миллиона кубометров в сутки против 5,7 миллиона кубов в октябре.Вице-премьер также сообщил, как идет подключение объектов к теплоснабжению в двух крупных городах Молдовы - Кишиневе и в Бельцах. ️В столице подключены к отоплению 75% объектов, в том числе 2540 жилых блоков (более 90% жилищного фонда), 142 детских сада, 124 школы, 58 больниц, 50 вузов. Около 170 жилых домов не получают тепло, так как администраторы не подавали запрос на подключение.️В Бельцах потребителей подключают к отоплению в нормальном режиме, по графику, сообщил вице-премьер.Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.

https://ru.sputnik.md/20211102/ekspert-tarif-gaz-moldova-nizkii-evropa-46112869.html

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газопровод, газ, давление, андрей спыну