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Вице-премьер Молдовы рассказал о ситуации в газотранспортной системе страны
Вице-премьер Молдовы рассказал о ситуации в газотранспортной системе страны
Давление в газотранспортной системе продолжает расти
2021-11-02T20:04+0200
2021-11-02T20:04+0200
экономика
газопровод
газ
давление
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Давление в транспортной системе "Молдоватрансгаза" выше критических значений и продолжает расти, об этом во вторник сообщил вице-премьер Андрей Спыну. ️По предоставленной Спыну информации, объем газа на пунктах соединения с Украиной составляет 14,2 миллиона кубометров в сутки против 5,7 миллиона кубов в октябре.Вице-премьер также сообщил, как идет подключение объектов к теплоснабжению в двух крупных городах Молдовы - Кишиневе и в Бельцах. ️В столице подключены к отоплению 75% объектов, в том числе 2540 жилых блоков (более 90% жилищного фонда), 142 детских сада, 124 школы, 58 больниц, 50 вузов. Около 170 жилых домов не получают тепло, так как администраторы не подавали запрос на подключение.️В Бельцах потребителей подключают к отоплению в нормальном режиме, по графику, сообщил вице-премьер.Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.
https://ru.sputnik.md/20211102/ekspert-tarif-gaz-moldova-nizkii-evropa-46112869.html
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Александр Исаев
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газопровод, газ, давление, андрей спыну

Вице-премьер Молдовы рассказал о ситуации в газотранспортной системе страны

20:04 02.11.2021
© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Андрей Спыну заявил, что обстановка с подачей газа и с подключением к теплу в Молдове нормализуется
КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Давление в транспортной системе "Молдоватрансгаза" выше критических значений и продолжает расти, об этом во вторник сообщил вице-премьер Андрей Спыну.
️По предоставленной Спыну информации, объем газа на пунктах соединения с Украиной составляет 14,2 миллиона кубометров в сутки против 5,7 миллиона кубов в октябре.
Вице-премьер также сообщил, как идет подключение объектов к теплоснабжению в двух крупных городах Молдовы - Кишиневе и в Бельцах.
️В столице подключены к отоплению 75% объектов, в том числе 2540 жилых блоков (более 90% жилищного фонда), 142 детских сада, 124 школы, 58 больниц, 50 вузов. Около 170 жилых домов не получают тепло, так как администраторы не подавали запрос на подключение.
️В Бельцах потребителей подключают к отоплению в нормальном режиме, по графику, сообщил вице-премьер.
Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.
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