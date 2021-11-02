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В ВОЗ пояснили, кому стоит ревакцинироваться каждые полгода
В ВОЗ пояснили, кому стоит ревакцинироваться каждые полгода
В ВОЗ пояснили, кому стоит ревакцинироваться каждые полгода
2021-11-02T13:35+0200
2021-11-02T13:35+0200
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ревакцинация
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КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Ревакцинация от коронавируса через полгода после завершения полного курса иммунизации рекомендована людям с ослабленным иммунитетом, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости."Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом, людям, у которых не такой сильный иммунный ответ, чтобы они ревакцинировались бустерной дозой через шесть месяцев", - сказала Вуйнович.В Молдове на данный момент не запущен процесс ревакцинации населения. О целесообразности введения бустерной дозы препарата от коронавируса заявлял ранее только лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
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воз, ревакцинация

В ВОЗ пояснили, кому стоит ревакцинироваться каждые полгода

13:35 02.11.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВакцинация от кори в Москве
Вакцинация от кори в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
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Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович объяснила необходимость введения бустерной дозы вакцины для определенных групп населения.
КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Ревакцинация от коронавируса через полгода после завершения полного курса иммунизации рекомендована людям с ослабленным иммунитетом, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.
"Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом, людям, у которых не такой сильный иммунный ответ, чтобы они ревакцинировались бустерной дозой через шесть месяцев", - сказала Вуйнович.
В Молдове на данный момент не запущен процесс ревакцинации населения. О целесообразности введения бустерной дозы препарата от коронавируса заявлял ранее только лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
Sputnik Light - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
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