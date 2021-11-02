https://ru.sputnik.md/20211102/vrach-osobennosti-postkovidnii-sindrom-dety-46112362.html
Врач назвал особенности постковидного синдрома у детей
Врач назвал особенности постковидного синдрома у детей
С постковидным синдромом могут сталкиваться даже дети, которые перенесли COVID-19 в легкой или бессимптомной форме
2021-11-02T16:58+0200
2021-11-02T16:58+0200
2021-11-02T16:58+0200
коронавирус
врач
дети
синдромы
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КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. С постковидным синдромом могут сталкиваться даже дети, которые перенесли COVID-19 в легкой или бессимптомной форме, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова, передает РИА Новости."Даже переболев в легкой или бессимптомной форме, дети имеют очень длинный хвост последствий", - пояснила Намазова-Баранова.Она добавила, что российские специалисты на протяжении длительного времени наблюдали группу московских детей, которые перенесли COVID-19, в том числе и бессимптомно."Даже через 1 - 3 месяца после выздоровления у детей имелись изменения в состоянии здоровья, как соматического, так и когнитивного, то есть познавательного", - подчеркнула Намазова-Баранова.По информации ВОЗ, от постковидного синдрома, или "длительного COVID-19", страдают до 20% пациентов. Состояние возникает через три месяца после выздоровления и длится до двух месяцев. При этом за время "длительного COVID-19" несколько раз могут возникать фазы улучшения и ухудшения.Среди основных симптомов постковидного синдрома ВОЗ выделила повышенную утомляемость, одышку, признаки когнитивной дисфункции, а также другие состояния, влияющие на повседневную жизнь.
https://ru.sputnik.md/20210920/postkovidnyy-sindrom-produkty-isklyuchit-ratsion-44893425.html
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врач, дети, синдромы
Врач назвал особенности постковидного синдрома у детей
По информации ВОЗ, от постковидного синдрома, или "длительного COVID-19", страдают до 20% пациентов.
КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik.
С постковидным синдромом могут сталкиваться даже дети, которые перенесли COVID-19 в легкой или бессимптомной форме, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова, передает РИА Новости
.
"Даже переболев в легкой или бессимптомной форме, дети имеют очень длинный хвост последствий", - пояснила Намазова-Баранова.
Она добавила, что российские специалисты на протяжении длительного времени наблюдали группу московских детей, которые перенесли COVID-19, в том числе и бессимптомно.
"Даже через 1 - 3 месяца после выздоровления у детей имелись изменения в состоянии здоровья, как соматического, так и когнитивного, то есть познавательного", - подчеркнула Намазова-Баранова.
По информации ВОЗ, от постковидного синдрома, или "длительного COVID-19", страдают до 20% пациентов. Состояние возникает через три месяца после выздоровления и длится до двух месяцев. При этом за время "длительного COVID-19" несколько раз могут возникать фазы улучшения и ухудшения.
Среди основных симптомов постковидного синдрома ВОЗ выделила повышенную утомляемость, одышку, признаки когнитивной дисфункции, а также другие состояния, влияющие на повседневную жизнь.