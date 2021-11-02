https://ru.sputnik.md/20211102/vzryvy-kabul-46103864.html

Взрывы в Кабуле: более десяти погибших, десятки раненых

Взрывы в Кабуле: более десяти погибших, десятки раненых

Группа террористов проникла в здание госпиталя в Кабуле, они подорвали входную дверь больницы и открыли стрельбу.

2021-11-02T13:09+0200

2021-11-02T13:09+0200

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в мире

взрыв

кабул

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КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Во вторник днем у входа в больницу в Кабуле прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.По данным агентства, группа террористов проникла в здание госпиталя. Для этого они подорвали входную дверь больницы, рассчитанной на 400 мест. Еще один взрыв произошел рядом с военным госпиталем в афганской столице. Сообщается, что взрывы, сопровождавшиеся стрельбой, произошли один за другим. На место происшествия прибыл спецназ.При этом афганское информагентство Bakhtar сообщает, что нападение и подрывы осуществили боевики террористической группировки "Исламское государство"*.Сообщается о по меньшей мере 15 погибших и 34 пострадавших после взрывов в Кабуле. Итальянская гуманитарная организация Emergency, чья миссия работает в столице Афганистана, сообщила, что в ее больницу поступило девять раненых при взрывах.*– террористическая организация, запрещенная в РФ.

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в мире, взрыв, кабул