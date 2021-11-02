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Взрывы в Кабуле: более десяти погибших, десятки раненых
Взрывы в Кабуле: более десяти погибших, десятки раненых
Группа террористов проникла в здание госпиталя в Кабуле, они подорвали входную дверь больницы и открыли стрельбу.
2021-11-02T13:09+0200
2021-11-02T13:09+0200
в мире
взрыв
кабул
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КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Во вторник днем у входа в больницу в Кабуле прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.По данным агентства, группа террористов проникла в здание госпиталя. Для этого они подорвали входную дверь больницы, рассчитанной на 400 мест. Еще один взрыв произошел рядом с военным госпиталем в афганской столице. Сообщается, что взрывы, сопровождавшиеся стрельбой, произошли один за другим. На место происшествия прибыл спецназ.При этом афганское информагентство Bakhtar сообщает, что нападение и подрывы осуществили боевики террористической группировки "Исламское государство"*.Сообщается о по меньшей мере 15 погибших и 34 пострадавших после взрывов в Кабуле. Итальянская гуманитарная организация Emergency, чья миссия работает в столице Афганистана, сообщила, что в ее больницу поступило девять раненых при взрывах.*– террористическая организация, запрещенная в РФ.
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в мире, взрыв, кабул

Взрывы в Кабуле: более десяти погибших, десятки раненых

13:09 02.11.2021
© Photo : Александр ХроленкоДома в городе Кабул
Дома в городе Кабул - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
© Photo : Александр Хроленко
Два взрыва, совершенных террористами-смертниками прогремели в столице Афганистана во вторник.
КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Во вторник днем у входа в больницу в Кабуле прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, группа террористов проникла в здание госпиталя. Для этого они подорвали входную дверь больницы, рассчитанной на 400 мест. Еще один взрыв произошел рядом с военным госпиталем в афганской столице. Сообщается, что взрывы, сопровождавшиеся стрельбой, произошли один за другим. На место происшествия прибыл спецназ.
При этом афганское информагентство Bakhtar сообщает, что нападение и подрывы осуществили боевики террористической группировки "Исламское государство"*.
Сообщается о по меньшей мере 15 погибших и 34 пострадавших после взрывов в Кабуле. Итальянская гуманитарная организация Emergency, чья миссия работает в столице Афганистана, сообщила, что в ее больницу поступило девять раненых при взрывах.
*– террористическая организация, запрещенная в РФ.
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