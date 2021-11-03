https://ru.sputnik.md/20211103/1-noyabrya-zarplaty-medpersonala-povysheny-na-57-46144122.html
С 1 ноября зарплаты медперсонала в Молдове повышены на 57%
С 1 ноября зарплаты медперсонала в Молдове повышены на 57%
В Молдове медицинскому персоналу повысят оклад, только размер зарплаты будет зависеть от уровня образования и подготовки работников.
2021-11-03T19:50+0200
2021-11-03T19:50+0200
2021-11-03T19:50+0200
общество
в молдове
зарплаты
повышение
персонал
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КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Правительство внесло поправки к Положению об оплате труда работников государственных медико-санитарных учреждений, входящих в систему обязательного медицинского страхования. Согласно новой поправке, после повышения заработная плата составит от 3840 до 9090 леев. Так, оплата труда специалистов с высшим образованием увеличится до 9090 леев в месяц, со средним специальным образованием - до 7680 леев, квалифицированных работников - до 5040 леев, неквалифицированных работников - до 3840 леев. Для немедицинского руководящего персонала заработная плата увеличится на 37%.Расходы для выполнения проекта начиная с 1 ноября 2021 года запланированы в рамках средств обязательного медицинского страхования на 2021 год после внесения поправок в Закон о фондах ОМС на 2021 год. Расходы, связанные с предложенным повышением зарплат, оцениваются примерно в 22 923,2 тысяч леев в месяц, или на два оставшихся месяца 2021 года (ноябрь - декабрь) примерно в 45 846,4 тысяч леев. Годовая стоимость этих расходов достигает 275 078,4 тысяч леев.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в "Официальном мониторе", а его положения вступают в силу с 1 ноября 2021 года.
https://ru.sputnik.md/20211103/falshivyy-sertifikat-covid-19-46133962.html
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Юлия Липовая
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, зарплаты, повышение, персонал
С 1 ноября зарплаты медперсонала в Молдове повышены на 57%
В Молдове медицинскому персоналу повысят оклад, размер зарплаты будет зависеть от уровня образования и подготовки работников.
КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Правительство внесло поправки к Положению об оплате труда работников государственных медико-санитарных учреждений, входящих в систему обязательного медицинского страхования.
Согласно новой поправке, после повышения заработная плата составит от 3840 до 9090 леев.
Так, оплата труда специалистов с высшим образованием увеличится до 9090 леев в месяц, со средним специальным образованием - до 7680 леев, квалифицированных работников - до 5040 леев, неквалифицированных работников - до 3840 леев.
Для немедицинского руководящего персонала заработная плата увеличится на 37%.
Расходы для выполнения проекта начиная с 1 ноября 2021 года запланированы в рамках средств обязательного медицинского страхования на 2021 год после внесения поправок в Закон о фондах ОМС на 2021 год.
Расходы, связанные с предложенным повышением зарплат, оцениваются примерно в 22 923,2 тысяч леев в месяц, или на два оставшихся месяца 2021 года (ноябрь - декабрь) примерно в 45 846,4 тысяч леев.
Годовая стоимость этих расходов достигает 275 078,4 тысяч леев.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в "Официальном мониторе", а его положения вступают в силу с 1 ноября 2021 года.