https://ru.sputnik.md/20211103/1-noyabrya-zarplaty-medpersonala-povysheny-na-57-46144122.html

С 1 ноября зарплаты медперсонала в Молдове повышены на 57%

С 1 ноября зарплаты медперсонала в Молдове повышены на 57%

В Молдове медицинскому персоналу повысят оклад, только размер зарплаты будет зависеть от уровня образования и подготовки работников.

2021-11-03T19:50+0200

2021-11-03T19:50+0200

2021-11-03T19:50+0200

общество

в молдове

зарплаты

повышение

персонал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/0e/30933941_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_17d2aa027be4377edfaf5a3db5dc936b.jpg

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Правительство внесло поправки к Положению об оплате труда работников государственных медико-санитарных учреждений, входящих в систему обязательного медицинского страхования. Согласно новой поправке, после повышения заработная плата составит от 3840 до 9090 леев. Так, оплата труда специалистов с высшим образованием увеличится до 9090 леев в месяц, со средним специальным образованием - до 7680 леев, квалифицированных работников - до 5040 леев, неквалифицированных работников - до 3840 леев. Для немедицинского руководящего персонала заработная плата увеличится на 37%.Расходы для выполнения проекта начиная с 1 ноября 2021 года запланированы в рамках средств обязательного медицинского страхования на 2021 год после внесения поправок в Закон о фондах ОМС на 2021 год. Расходы, связанные с предложенным повышением зарплат, оцениваются примерно в 22 923,2 тысяч леев в месяц, или на два оставшихся месяца 2021 года (ноябрь - декабрь) примерно в 45 846,4 тысяч леев. Годовая стоимость этих расходов достигает 275 078,4 тысяч леев.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в "Официальном мониторе", а его положения вступают в силу с 1 ноября 2021 года.

https://ru.sputnik.md/20211103/falshivyy-sertifikat-covid-19-46133962.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, зарплаты, повышение, персонал