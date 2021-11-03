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С 1 ноября зарплаты медперсонала в Молдове повышены на 57%
С 1 ноября зарплаты медперсонала в Молдове повышены на 57%
В Молдове медицинскому персоналу повысят оклад, только размер зарплаты будет зависеть от уровня образования и подготовки работников.
2021-11-03T19:50+0200
2021-11-03T19:50+0200
общество
в молдове
зарплаты
повышение
персонал
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КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Правительство внесло поправки к Положению об оплате труда работников государственных медико-санитарных учреждений, входящих в систему обязательного медицинского страхования. Согласно новой поправке, после повышения заработная плата составит от 3840 до 9090 леев. Так, оплата труда специалистов с высшим образованием увеличится до 9090 леев в месяц, со средним специальным образованием - до 7680 леев, квалифицированных работников - до 5040 леев, неквалифицированных работников - до 3840 леев. Для немедицинского руководящего персонала заработная плата увеличится на 37%.Расходы для выполнения проекта начиная с 1 ноября 2021 года запланированы в рамках средств обязательного медицинского страхования на 2021 год после внесения поправок в Закон о фондах ОМС на 2021 год. Расходы, связанные с предложенным повышением зарплат, оцениваются примерно в 22 923,2 тысяч леев в месяц, или на два оставшихся месяца 2021 года (ноябрь - декабрь) примерно в 45 846,4 тысяч леев. Годовая стоимость этих расходов достигает 275 078,4 тысяч леев.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в "Официальном мониторе", а его положения вступают в силу с 1 ноября 2021 года.
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Юлия Липовая
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в молдове, зарплаты, повышение, персонал

С 1 ноября зарплаты медперсонала в Молдове повышены на 57%

19:50 03.11.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач Илья Чайников в инфекционной больнице "РЖД-Медицина"
Врач Илья Чайников в инфекционной больнице РЖД-Медицина - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Молдове медицинскому персоналу повысят оклад, размер зарплаты будет зависеть от уровня образования и подготовки работников.
КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Правительство внесло поправки к Положению об оплате труда работников государственных медико-санитарных учреждений, входящих в систему обязательного медицинского страхования.
Согласно новой поправке, после повышения заработная плата составит от 3840 до 9090 леев.
Так, оплата труда специалистов с высшим образованием увеличится до 9090 леев в месяц, со средним специальным образованием - до 7680 леев, квалифицированных работников - до 5040 леев, неквалифицированных работников - до 3840 леев.
Для немедицинского руководящего персонала заработная плата увеличится на 37%.
Расходы для выполнения проекта начиная с 1 ноября 2021 года запланированы в рамках средств обязательного медицинского страхования на 2021 год после внесения поправок в Закон о фондах ОМС на 2021 год.
Расходы, связанные с предложенным повышением зарплат, оцениваются примерно в 22 923,2 тысяч леев в месяц, или на два оставшихся месяца 2021 года (ноябрь - декабрь) примерно в 45 846,4 тысяч леев.
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Годовая стоимость этих расходов достигает 275 078,4 тысяч леев.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в "Официальном мониторе", а его положения вступают в силу с 1 ноября 2021 года.
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