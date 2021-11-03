https://ru.sputnik.md/20211103/bill-geyts-ustroil-vecherinku-na-vrednoy-yakhte-chtoby-pomoch-planete-46135881.html

Билл Гейтс устроил вечеринку на "вредной" яхте, чтобы помочь планете

Билл Гейтс устроил вечеринку на "вредной" яхте, чтобы помочь планете

Основатель корпорации Microsoft "отличился" празднованием дня рождения на вредной для экологии яхте, но объяснил это помощью Земле.

2021-11-03T22:45+0200

2021-11-03T22:45+0200

2021-11-03T22:45+0200

общество

в мире

экология

билл гейтс

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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс отпраздновал день своего рождения во время круиза в Турции на вредной для экологии яхте, однако в это время миллиардер изучал возможность покупки участка для экофермы, которая смогла бы спасти Землю от глобального потепления, пишут "Известия" со ссылкой на издание New York Post.Создатель Microsoft хочет основать огромную ферму, которая будет работать по принципам устойчивого развития. Актив войдет в состав благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс, капитал которого - более 50 миллиардов долларов.В Турцию миллиардер приезжает уже второй раз за четыре месяца - ищет новые возможности для бизнеса и благотворительности, пишет турецкая газета Daily Sabah, которую цитирует источник. По информации издания, Билл Гейтс владеет 8,9 тысячами гектаров земли на западе Турции, недалеко от Восточной Фракии.Чтобы отпраздновать день рождения и присмотреться к будущей ферме, Гейтс арендовал роскошную яхту Lana: по данным издания, она сожгла за двое суток тонны горючего. В день это немаленькое судно выделяет в атмосферу 19 тонн углекислого газа.На конференции ООН в Глазго 2 ноября Билл Гейтс пообещал, что выделит фермерам по всему миру 315 миллионов долларов, чтобы они могли вырастить устойчивый к изменению климата урожай.

https://ru.sputnik.md/20210804/iz-za-globalnogo-potepleniya-mozhet-poyavitsya-nalog-na-myaso-43563138.html

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в мире, экология, билл гейтс