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В утреннем ДТП в Кишиневе появилась еще одна жертва
В утреннем ДТП в Кишиневе появилась еще одна жертва
Один из пассажиров машины, попавшей в ДТП утром в среду, скончался от полученных в аварии ран.
2021-11-03T12:07+0200
2021-11-03T12:09+0200
общество
в молдове
молдова
жертва
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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. В аварии, которая произошла в среду утром в Кишиневе, погиб еще один человек. Об этом сообщили в кишиневской полиции. Речь идет о ДТП на пересечении улиц Николае Костина и Онисифора Гибу в секторе Буюканы.Ранее сообщалось, что по пути в больницу погиб 63-летний водитель машины. ДТП произошло в 6.30 утра. Автомобиль марки Skoda на полном ходу влетел в электрический столб. Кроме водителя в машине было еще три пассажира. Открыто уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ru.sputnik.md/20211103/smertelnoe-dtp-kishinev-46124769.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, жертва, дтп

В утреннем ДТП в Кишиневе появилась еще одна жертва

12:07 03.11.2021 (обновлено: 12:09 03.11.2021)
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Activitatea SAMU Botanica - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая
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Еще один пострадавший в утренней аварии в столице Молдовы скончался от полученных травм.
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. В аварии, которая произошла в среду утром в Кишиневе, погиб еще один человек. Об этом сообщили в кишиневской полиции.
Речь идет о ДТП на пересечении улиц Николае Костина и Онисифора Гибу в секторе Буюканы.

"От полученных травм в реанимации скончался 55-летний мужчина, который был пассажиром автомобиля", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по пути в больницу погиб 63-летний водитель машины.
ДТП произошло в 6.30 утра. Автомобиль марки Skoda на полном ходу влетел в электрический столб. Кроме водителя в машине было еще три пассажира.
ДТП в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
Общество
Смертельное ДТП в Кишиневе: авто влетело в столб
09:31
Открыто уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются.
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