https://ru.sputnik.md/20211103/dtp-kishinev-zhertva-46130785.html

В утреннем ДТП в Кишиневе появилась еще одна жертва

В утреннем ДТП в Кишиневе появилась еще одна жертва

Один из пассажиров машины, попавшей в ДТП утром в среду, скончался от полученных в аварии ран.

2021-11-03T12:07+0200

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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. В аварии, которая произошла в среду утром в Кишиневе, погиб еще один человек. Об этом сообщили в кишиневской полиции. Речь идет о ДТП на пересечении улиц Николае Костина и Онисифора Гибу в секторе Буюканы.Ранее сообщалось, что по пути в больницу погиб 63-летний водитель машины. ДТП произошло в 6.30 утра. Автомобиль марки Skoda на полном ходу влетел в электрический столб. Кроме водителя в машине было еще три пассажира. Открыто уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ru.sputnik.md/20211103/smertelnoe-dtp-kishinev-46124769.html

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в молдове, молдова, жертва, дтп