https://ru.sputnik.md/20211103/ekspert-nazval-podopleku-uprekov-baydena-v-adres-putina-46133605.html

Эксперт рассказал, что кроется за "упреками" Байдена в адрес Путина

Эксперт рассказал, что кроется за "упреками" Байдена в адрес Путина

Эксперт прокомментировал упрек Байдена в адрес президентов России и Китая в "неявке" на саммит по изменению климата

2021-11-03T19:25+0200

2021-11-03T19:25+0200

2021-11-03T19:47+0200

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Президент США Джо Байден на проходящем в Глазго саммите по вопросам изменения климата заявил, что лидеры России и Китая не присутствовали на встрече G20 в Риме и тем самым совершили ошибку, пишет радио Sputnik.По словам Байдена, нет никакой информации о том, что Владимир Путин собирается делать для решения климатических проблем, а Китай вообще не участвует в таких форумах, при этом претендует на роль мирового лидера."То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать", – цитирует Байдена РИА Новости.Накануне Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам климатического саммита. Президент объяснил, какие меры по сохранению лесов предпринимаются в Российской Федерации.В эфире радио Sputnik декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Александр Шатилов высказал мнение, что у заявления Байдена была вполне определенная подоплека."Подоплека заявления стандартная: упрекнуть Россию и Китай за их якобы невнимание к вопросам климата, добавить минусов в их имидж среди западной общественности, у которой сейчас популярна идея экологии, зеленой энергетики. Но надо сказать, что повестка саммита в Глазго – это, в общем-то, не наша повестка. У нас сейчас есть гораздо более насущные проблемы, нежели повышение или понижение температуры на один градус. Кроме того, на саммите предполагалось подвергнуть Россию жесткой критике с точки зрения ее статуса энергетической сверхдержавы. Запад провалил программу перехода к зеленой энергетике, возникли проблемы с ценами и поставками на энергетическом рынке. Но это не наши проблемы. … Поэтому Россия, особенно в условиях очень жесткого геополитического давления и противостояния США, может политес и не сохранять", – считает Александр Шатилов.Официальное открытие 26-й конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) состоялось 31 октября в Глазго. Во вторник завершился двухдневный саммит мировых лидеров, который стал центральным событием конференции.

https://ru.sputnik.md/20211031/putin-sammit-g20-problemy-izmeneniya-klimat-46055005.html

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в мире, владимир путин, джо байден, россия, сша