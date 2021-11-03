https://ru.sputnik.md/20211103/es-gazovyy-krizis-moldova-46100016.html

Зубец: ЕС проигнорировал газовый кризис в Молдове

Зубец: ЕС проигнорировал газовый кризис в Молдове

Экономист раскрыл нюансы газового контракта с "Газпромом" и отметил то, как Запад прошел мимо ближайшего союзника Евросоюза.

2021-11-03T09:00+0200

2021-11-03T09:00+0200

2021-11-03T09:00+0200

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Зубец: ЕС проигнорировал газовый кризис Молдовы Зубец: ЕС проигнорировал газовый кризис Молдовы

Молдове пришлось уступить "Газпрому" по цене, потому что попытки шантажа – небольшие закупки газа по более высокой цене в Румынии, в Польше и одолженный газ у Украины – ни к чему не привели. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.Молдавское правительство в минувшую пятницу пришло к соглашению с "Газпромом" на переговорах по поставкам газа в Санкт-Петербурге. Контракт заключен на пять лет и вступил в силу с первого ноября 2021 года. В Министерстве инфраструктуры и регионального развития Молдовы также сообщили, что, согласно соглашению, предыдущий контракт между "Газпромом" и "Молдовагазом" будет продлен на пять лет, "по формуле, предложенной молдавской стороной".Зубец отметил, что помочь Молдове с выходом из газового кризиса не поспешил ни Европейский союз, ни Соединенные Штаты Америки, которые могли бы предложить стране дополнительное финансирование в виде кредитной помощи, но оставили ближайшего союзника ЕС на юго-востоке Европы наедине с газовым кризисом."Тем более, что для зимы небольшой Молдавии нужно было всего порядка одного миллиарда кубометров газа, стоимость которого не сильно бы ударила по карману ЕС. С другой стороны, Германия, благодаря запуску "Северного потока – 2", сегодня становится центром, главным управителем и распорядителем газового хозяйства в ЕС, и для нее важно, чтобы все покупали и продавали газ по рыночным ценам", – заключил доктор экономических наук.

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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