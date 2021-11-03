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Обыски в медучреждениях: врачи выдавали фальшивые сертификаты о вакцинации
Обыски в медучреждениях: врачи выдавали фальшивые сертификаты о вакцинации
Полиция продолжает проверки медучреждений и выдаваемых ими сертификатов COVID-19.
2021-11-03T14:41+0200
2021-11-03T14:56+0200
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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Сотрудники полиции и прокуратуры провели обыски в четырех медучреждениях Фэлештсткого района в связи с возбуждением уголовного дела по факту выдачи фиктивных свидетельств о вакцинации от COVID-19.В Генинспекторате полиции сообщили об изъятии 320 свидетельств о вакцинации от COVID-19, 34 копий удостоверений личности, 12 реестров вакцинированных лиц, 625 бланков соглашений на вакцинацию, трех фальшивых свидетельств о вакцинации, черновиков с личными данными, а также электронной информации о людях, которые были вакцинированы против коронавируса.Также у одного из технических сотрудников было обнаружено пять подтверждений вакцинации от COVID-19, которые должны были быть переданы врачу.По закону причастным к этому правонарушению грозит штраф или тюремное заключение на срок до двух лет.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, сертификат, медики, фальшивые документы

Обыски в медучреждениях: врачи выдавали фальшивые сертификаты о вакцинации

14:41 03.11.2021 (обновлено: 14:56 03.11.2021)
© Inquam Photos / Virgil SimonescuCertificat digital COVID în România
Certificat digital COVID în România - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
© Inquam Photos / Virgil Simonescu
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Полиция Молдовы выявила несколько медучреждений, выдававших поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19.
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Сотрудники полиции и прокуратуры провели обыски в четырех медучреждениях Фэлештсткого района в связи с возбуждением уголовного дела по факту выдачи фиктивных свидетельств о вакцинации от COVID-19.
В Генинспекторате полиции сообщили об изъятии 320 свидетельств о вакцинации от COVID-19, 34 копий удостоверений личности, 12 реестров вакцинированных лиц, 625 бланков соглашений на вакцинацию, трех фальшивых свидетельств о вакцинации, черновиков с личными данными, а также электронной информации о людях, которые были вакцинированы против коронавируса.
Также у одного из технических сотрудников было обнаружено пять подтверждений вакцинации от COVID-19, которые должны были быть переданы врачу.
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
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По закону причастным к этому правонарушению грозит штраф или тюремное заключение на срок до двух лет.
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