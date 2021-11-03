https://ru.sputnik.md/20211103/falshivyy-sertifikat-covid-19-46133962.html

Обыски в медучреждениях: врачи выдавали фальшивые сертификаты о вакцинации

Обыски в медучреждениях: врачи выдавали фальшивые сертификаты о вакцинации

Полиция продолжает проверки медучреждений и выдаваемых ими сертификатов COVID-19.

2021-11-03T14:41+0200

2021-11-03T14:41+0200

2021-11-03T14:56+0200

в молдове

коронавирус

молдова

сертификат

медики

фальшивые документы

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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Сотрудники полиции и прокуратуры провели обыски в четырех медучреждениях Фэлештсткого района в связи с возбуждением уголовного дела по факту выдачи фиктивных свидетельств о вакцинации от COVID-19.В Генинспекторате полиции сообщили об изъятии 320 свидетельств о вакцинации от COVID-19, 34 копий удостоверений личности, 12 реестров вакцинированных лиц, 625 бланков соглашений на вакцинацию, трех фальшивых свидетельств о вакцинации, черновиков с личными данными, а также электронной информации о людях, которые были вакцинированы против коронавируса.Также у одного из технических сотрудников было обнаружено пять подтверждений вакцинации от COVID-19, которые должны были быть переданы врачу.По закону причастным к этому правонарушению грозит штраф или тюремное заключение на срок до двух лет.

https://ru.sputnik.md/20211103/sertifikat-covid-19-rabota-46132273.html

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в молдове, молдова, сертификат, медики, фальшивые документы