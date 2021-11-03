https://ru.sputnik.md/20211103/glava-moldovagaza-tarif-tochno-budet-vyshe-6-leev-46148133.html

Глава "Молдовагаза": "Тариф точно будет выше 6 леев"

Глава "Молдовагаза": "Тариф точно будет выше 6 леев"

Глава предприятия подчеркнул, что население не должно испытать ценовой шок

2021-11-03T21:15+0200

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экономика

тариф

молдовагаз

газ

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КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Тариф на газ повысится в любом случае, точная цифра будет известна "через пару дней". Об этом в телеэфире в среду заявил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.Глава предприятия отказался назвать точную цифру тарифа, заверив, что "Молдовагаз" объявит о нем немедленно после предоставления калькуляции в Национальное агентство по регулированию в энергетике."В июле мы говорили, о том, каким будет тариф, и называли цифру в 6 леев за кубометр. Сейчас можно однозначно сказать, что он будет больше 6 леев", — сказал Чебан. Он подчеркнул, что продолжает действовать режим ЧП в экономике и "нужно двигаться быстро, чтобы выработать тарифы, схемы поддержки населения".По словам главы "Молдовагаза", "важно, чтобы не было большого ценового давления, чтобы был хороший тариф для "Термоэлектрики", для ТЭЦ "Норд", и мы это понимаем".Вадим Чебан заявил, что уже разработана модель применения тарифа, "которая позволит гладко пройти осенне-зимний период, и может быть, даже 2022 год — и с точки зрения того, чтобы обеспечить платежи, и решения со стороны правительства, чтобы не было шока".

https://ru.sputnik.md/20211102/ekspert-tarif-gaz-moldova-nizkii-evropa-46112869.html

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тариф, молдовагаз, газ