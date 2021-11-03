https://ru.sputnik.md/20211103/grazhdane-moldovy-rabotayuschie-gretsii-italii-smogut-poluchat-tam-pensii-46146347.html

Граждане Молдовы, работающие в Греции и Италии, смогут получать там пенсии

Граждане Молдовы, работающие в Греции и Италии, смогут получать там пенсии

Теперь за время отработанное в этих двух странах граждане смогут получать соцвыплаты.

2021-11-03T20:50+0200

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общество

молдова

греция

пенсии

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КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Кабинет министров одобрил проект закона о ратификации подписанного в Риме 18 июня 2021 года Соглашения между Молдовой и Италией в ​​области социального обеспечения, а также Соглашения в области социального обеспечения с Грецией, подписанного 8 сентября 2021 года.Документы устанавливают рамки гарантии социального обеспечения для трудящихся-мигрантов из Молдовы, которые осуществляют или осуществляли трудовую деятельность на территории одной из этих двух стран. Согласно положениям, каждая страна договора будет выплачивать часть пенсии, рассчитанную пропорционально периоду страхования, истекшему на территории государства.Таким образом, граждане будут пользоваться выплатами, полученными в государствах, в которых они трудились, и на территории страны постоянного проживания.

https://ru.sputnik.md/20210908/moldova-i-gretsiya-podpisali-soglashenie-o-sotsobespechenii-44601653.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, греция, пенсии