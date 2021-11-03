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Граждане Молдовы, работающие в Греции и Италии, смогут получать там пенсии
Граждане Молдовы, работающие в Греции и Италии, смогут получать там пенсии
Теперь за время отработанное в этих двух странах граждане смогут получать соцвыплаты.
2021-11-03T20:50+0200
2021-11-03T20:50+0200
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молдова
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пенсии
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КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Кабинет министров одобрил проект закона о ратификации подписанного в Риме 18 июня 2021 года Соглашения между Молдовой и Италией в ​​области социального обеспечения, а также Соглашения в области социального обеспечения с Грецией, подписанного 8 сентября 2021 года.Документы устанавливают рамки гарантии социального обеспечения для трудящихся-мигрантов из Молдовы, которые осуществляют или осуществляли трудовую деятельность на территории одной из этих двух стран. Согласно положениям, каждая страна договора будет выплачивать часть пенсии, рассчитанную пропорционально периоду страхования, истекшему на территории государства.Таким образом, граждане будут пользоваться выплатами, полученными в государствах, в которых они трудились, и на территории страны постоянного проживания.
https://ru.sputnik.md/20210908/moldova-i-gretsiya-podpisali-soglashenie-o-sotsobespechenii-44601653.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, греция, пенсии

Граждане Молдовы, работающие в Греции и Италии, смогут получать там пенсии

20:50 03.11.2021
CC0 / Pixabay / beejees / Старость
Старость - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
CC0 / Pixabay / beejees /
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Теперь за отработанное в этих двух странах время граждане Молдовы смогут получать соцвыплаты.
КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Кабинет министров одобрил проект закона о ратификации подписанного в Риме 18 июня 2021 года Соглашения между Молдовой и Италией в ​​области социального обеспечения, а также Соглашения в области социального обеспечения с Грецией, подписанного 8 сентября 2021 года.
Документы устанавливают рамки гарантии социального обеспечения для трудящихся-мигрантов из Молдовы, которые осуществляют или осуществляли трудовую деятельность на территории одной из этих двух стран.
"Люди, имеющие право на получение пособия, будут получать пенсии и пособия по возрасту, по ограничению возможностей в связи с общим заболеванием, в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, пенсии по потере кормильца", - говорится в сообщении правительства.
Согласно положениям, каждая страна договора будет выплачивать часть пенсии, рассчитанную пропорционально периоду страхования, истекшему на территории государства.
Таким образом, граждане будут пользоваться выплатами, полученными в государствах, в которых они трудились, и на территории страны постоянного проживания.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
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