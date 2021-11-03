https://ru.sputnik.md/20211103/kadrovye-perestanovki-pravitelstve-gde-novyy-direktor-46139860.html
Новые кадровые перестановки в правительстве Молдовы: где сменятся начальники
Новые кадровые перестановки в правительстве Молдовы: где сменятся начальники
Министры утвердили отставку госсекретаря Минэкономики, а также назначали ряд других госсекретарей и главу налогово службы.
2021-11-03T17:00+0200
2021-11-03T17:00+0200
2021-11-03T17:00+0200
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КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Члены кабинета министров на заседании в среду одобрили ряд важных отставок и назначений. В частности, Лилия Палий была освобождена от должности государственного секретаря Министерства экономики и инфраструктуры.Помимо этого, правительство одобрило назначение Розалины Албу главой Государственной налоговой службы, она сменит на посту Сергея Пушкуцу.Правительство также утвердило назначение Мирчи Пэскэлуцэ госсекретарем Министерства инфраструктуры и регионального развития. Ион Присэкару станет госсекретарем Министерства здравоохранения, а Игорь Пшеничный займет пост госсекретаря Министерства окружающей среды.Ранее министры утвердили назначение послом Молдовы в Румынии Виктора Кирилэ.
https://ru.sputnik.md/20211103/naznachen-novyy-posol-moldovy-romania-46137246.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, кадровые перестановки, кадры, назначения
Новые кадровые перестановки в правительстве Молдовы: где сменятся начальники
Министры утвердили отставку госсекретаря Минэкономики, а также назначили ряд других госсекретарей и нового главу Налоговой службы.
КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Члены кабинета министров на заседании в среду одобрили ряд важных отставок и назначений.
В частности, Лилия Палий была освобождена от должности государственного секретаря Министерства экономики и инфраструктуры.
Помимо этого, правительство одобрило назначение Розалины Албу главой Государственной налоговой службы, она сменит на посту Сергея Пушкуцу.
Правительство также утвердило назначение Мирчи Пэскэлуцэ госсекретарем Министерства инфраструктуры и регионального развития.
Ион Присэкару станет госсекретарем Министерства здравоохранения, а Игорь Пшеничный займет пост госсекретаря Министерства окружающей среды.
Ранее министры утвердили назначение послом Молдовы в Румынии Виктора Кирилэ.