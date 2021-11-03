https://ru.sputnik.md/20211103/kadrovye-perestanovki-pravitelstve-gde-novyy-direktor-46139860.html

Новые кадровые перестановки в правительстве Молдовы: где сменятся начальники

Новые кадровые перестановки в правительстве Молдовы: где сменятся начальники

Министры утвердили отставку госсекретаря Минэкономики, а также назначали ряд других госсекретарей и главу налогово службы.

2021-11-03T17:00+0200

2021-11-03T17:00+0200

2021-11-03T17:00+0200

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КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Члены кабинета министров на заседании в среду одобрили ряд важных отставок и назначений. В частности, Лилия Палий была освобождена от должности государственного секретаря Министерства экономики и инфраструктуры.Помимо этого, правительство одобрило назначение Розалины Албу главой Государственной налоговой службы, она сменит на посту Сергея Пушкуцу.Правительство также утвердило назначение Мирчи Пэскэлуцэ госсекретарем Министерства инфраструктуры и регионального развития. Ион Присэкару станет госсекретарем Министерства здравоохранения, а Игорь Пшеничный займет пост госсекретаря Министерства окружающей среды.Ранее министры утвердили назначение послом Молдовы в Румынии Виктора Кирилэ.

https://ru.sputnik.md/20211103/naznachen-novyy-posol-moldovy-romania-46137246.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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