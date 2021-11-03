https://ru.sputnik.md/20211103/kantselyaria-dtp-kishinev-46136252.html

Гаврилица: двое наших коллег из Госканцелярии погибли в утреннем ДТП в Кишиневе

Гаврилица: двое наших коллег из Госканцелярии погибли в утреннем ДТП в Кишиневе

Премьер-министр пообещала поддержку семьям погибших в смертельном ДТП в столице.

2021-11-03T15:16+0200

2021-11-03T15:16+0200

2021-11-03T15:27+0200

в молдове

общество

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наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица выразила соболезнования семьям двух погибших в результате ДТП, произошедшего в среду утром в Кишиневе. Как сообщила Гаврилица, они были сотрудниками Госканцелярии. Смертельное ДТП произошло в 6.30 утра в Кишиневе на пересечении улиц Николае Костина и Онисифора Гибу. Автомобиль марки Skoda на полном ходу влетел в электрический столб. Кроме водителя в машине было еще три пассажира.По пути в госпиталь скончался 63-летний водитель машины. Позже стало известно, что в больнице от полученных травм погиб 55-летний пассажир автомобиля. Открыто уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ru.sputnik.md/20211103/dtp-kishinev-zhertva-46130785.html

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в молдове, молдова, премьер-министр, дтп, наталья гаврилица