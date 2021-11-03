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Гаврилица: двое наших коллег из Госканцелярии погибли в утреннем ДТП в Кишиневе
Гаврилица: двое наших коллег из Госканцелярии погибли в утреннем ДТП в Кишиневе
Премьер-министр пообещала поддержку семьям погибших в смертельном ДТП в столице.
2021-11-03T15:16+0200
2021-11-03T15:27+0200
в молдове
общество
молдова
премьер-министр
дтп
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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица выразила соболезнования семьям двух погибших в результате ДТП, произошедшего в среду утром в Кишиневе. Как сообщила Гаврилица, они были сотрудниками Госканцелярии. Смертельное ДТП произошло в 6.30 утра в Кишиневе на пересечении улиц Николае Костина и Онисифора Гибу. Автомобиль марки Skoda на полном ходу влетел в электрический столб. Кроме водителя в машине было еще три пассажира.По пути в госпиталь скончался 63-летний водитель машины. Позже стало известно, что в больнице от полученных травм погиб 55-летний пассажир автомобиля. Открыто уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются.
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в молдове, молдова, премьер-министр, дтп, наталья гаврилица

Гаврилица: двое наших коллег из Госканцелярии погибли в утреннем ДТП в Кишиневе

15:16 03.11.2021 (обновлено: 15:27 03.11.2021)
© Photo : Guvernul Republicii MoldovaPremierul Natalia Gavriliţa
Premierul Natalia Gavriliţa - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Премьер-министр выразила соболезнования семьям погибших в результате смертельного ДТП в столице и пообещала им финансовую поддержку.
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица выразила соболезнования семьям двух погибших в результате ДТП, произошедшего в среду утром в Кишиневе. Как сообщила Гаврилица, они были сотрудниками Госканцелярии.

"Двое из наших коллег из Госканцелярии трагически погибли в ДТП. Другие двое еще в больнице скорой помощи со множеством травм. Выражаю соболезнования всем пострадавшим семьям и хочу сказать, что правительство будет рядом и окажет им финансовую помощь", – заявила Гаврилица на заседании правительства в среду.

Смертельное ДТП произошло в 6.30 утра в Кишиневе на пересечении улиц Николае Костина и Онисифора Гибу. Автомобиль марки Skoda на полном ходу влетел в электрический столб. Кроме водителя в машине было еще три пассажира.
По пути в госпиталь скончался 63-летний водитель машины. Позже стало известно, что в больнице от полученных травм погиб 55-летний пассажир автомобиля.
Открыто уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются.
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